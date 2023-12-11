桃園女師性侵男童產子！2歲兒「父親欄仍空白」…生活現況曝光

▲2歲的孩子目前由女師及家屬共同照料。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者楊淑媛、莊智勝／桃園報導

桃園一名國小女師2020年間涉嫌9度性侵班上小學六年級的男童，還因此懷孕產下一子，全案曝光後男童家長氣炸提告。桃園地院一審依妨害性自主等罪重判女師17年6月；女師不服，壓線於7日提出上訴，全案將進入二審程序。據悉，目前遭性侵的男童並未提出「認養」程序，該名孩子父親仍是空白，目前由女師家人照料，家防中心訪視後判斷狀況良好，暫無不妥適之處。

判決書指出，該名女師2020年間擔任某國小高年級班導師，但卻涉嫌將班上一名小學六年級的男童單獨叫到教學準備室（休息室）內，強行與男童發生性行為。事後還以每個月一次的頻率，利用早自習、午休，或是音樂課、體育課時，5度將男童叫到休息室內發生性關係，另外也4度在休息室、廁所等處替男童口交，甚至因此懷孕產下一子。

男童畢業後，父親驚覺，兒子與女老師間關係過於親密，一怒之下將女老師告上法院，整起事件因此曝光。經桃園市政府教育局調查過後，女老師也因違反教師專業倫理，及有性騷擾行為等，情節重大，終身不得再聘用，並登載於不適任教育人員系統。

桃園地方法院審理後，認為女老師利用男童年幼，與對方發生性行為，對男童的人格發展有不良影響，且並未與男童、男童父親和解，最後以2個對未滿14歲的男子強制性交、7個對未滿14歲男子性交罪，判應執行有期徒刑17年6月。在一審結果出爐後，女師於期限內「壓線」提出上訴，全案將進入二審程序。

桃園市家防中心副主任陳婉矜今(11日)表示，目前孩子係由加害人及其家人照顧，各方面發展良好，訪視後確認外公、外婆及阿姨都可以幫忙照顧，照顧妥適，若有照顧不妥適的通報，或有其他違法事項，家防中心才會再介入。本案加害人雖有犯罪情事，然其子女並無未受適當養育及照顧之事實，倘家長有照顧問題或需求，社會局可提供相關協助及資源挹注。

由於遭性侵的男童方至今未提出認養程序，因此孩子目前父親欄仍是空白，倘若屆時女師判刑定讞入監服刑，而男童方仍未認養，孩子則會由女師家屬繼續撫養、照顧。