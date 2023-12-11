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社會 社會焦點 保障人權

芭樂公主遭恐怖情人砍死　家屬懷疑遭性侵：一定要判死刑！

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪州鄉「芭樂公主」47歲鄭女跟前男友賴男提分手，卻慘遭亂刀砍死芭樂園內，賴男和張姓小弟涉殺人重罪，有逃亡之虞，已羈押在看守所內，兇嫌家也遭人放炮撒冥紙洩憤；家屬11日透露，死者生前疑先遭到性侵，賴嫌並想毀屍滅跡，也向鄉親喊話「希望大家不要再去打擾無辜的人」。

▲彰化溪州(左)賴男，(右)張男持西瓜刀將鄭女砍死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化溪州(左)賴男，(右)張男持西瓜刀將鄭女砍死。（圖／記者唐詠絮攝）

▲溪州女子被刀砍殺。（圖／民眾提供）

▲鄭女送醫不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

51歲賴男離婚，2個小孩雖已經長大成人，卻早已失去聯絡，同夥張姓小弟有輕微弱智傾向，多年來與他同進同出。6日賴嫌先前往賣場買了2支西瓜刀，隔天一大早準備3支西瓜刀，先從車上拿出2支，埋伏在芭樂園伺機殺人，先用膠帶將鄭女雙腳綑綁，再揮砍25刀，造成鄭女傷重不治。

▲彰化溪州(左)賴男，(右)張男持西瓜刀將鄭女砍死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲芭樂園內血跡斑斑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

家人透露，發現鄭女時，人已倒臥血泊中，氣絕身亡，底褲也被拉到小腿，懷疑生前遭到性侵再用亂刀砍殺，膠帶綑綁雙腳有可能要毀屍滅跡，直到最後鄭女撐著最後一口氣，打電話向姪子求救，兇嫌認為事跡敗露，才棄刀逃亡。

▲鄉親不滿芭樂公主遭亂刀砍死，到兇嫌家撒冥紙噴漆放鞭炮。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲鄉親不滿芭樂公主遭亂刀砍死，到兇嫌家撒冥紙噴漆放鞭炮。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

今天家人氣憤的說，跟賴男「沒冤沒仇」，認為他是「善良的人」、「大家互相幫忙」，案發前一天賴嫌借30萬，先給他15萬後，認為「他還在芭樂場工作」未來可以慢慢還，賴卻將錢全拿去賭電玩，花光殆盡，芭樂場也給他20多萬元，沒想到他竟然將女兒砍死。

▲▼彰化溪州芭樂園情殺案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方逮人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

案發至今已經4天，家人天天以淚洗面，悲痛莫名，一想起鄭女心比刀割還痛， 她對父母至孝卻慘死，家屬情何以堪，「家裡對這2個畜生多好，還這樣做？一定要一命償一命，要判死刑！」

▲鄉親不滿芭樂公主遭亂刀砍死，到兇嫌家撒冥紙噴漆放鞭炮。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲鄉親不滿芭樂公主遭亂刀砍死，到兇嫌家撒冥紙噴漆放鞭炮。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

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