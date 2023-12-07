6天前才訂好婚宴場地　女查看男友「年度回顧歌單」發現外遇分手

▲女透過男友歌單，發現外遇分手。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯女子露易莎(Louisa Melcher)近來在網路上聲稱，她和男友訂好結婚場地後沒多久，近來查看男友Spotify年度回顧歌單時，意外發現對方還愛著前女友的外遇證據，最後決定分手。

露易莎在TikTok上表示，「我和男友第一次接吻時，他放了一首R&B歌曲，我當下只覺得，『這是什麼啊？我不想在這種情況下聽這首歌』，男友向我道歉，並且解釋這首歌是他前女友最愛的歌」。

露易莎表示，她當時對這件事沒有太在意，隨著時間過去2人感情愈來愈穩定，近來看中一個婚宴場地，便花美元15,000元（約台幣47萬元）付了訂金，結果6天後Spotify年度回顧歌單出爐，她查看男友歌單時，發現第一名歌曲竟是前女友愛歌。

露易莎解釋，她與男友交往了一段時間，自認很了解對方的音樂品味，那首歌與男友平時愛聽的曲風完全不同，懷疑男友一定是還想著前任，才會有事沒事一直聽那首歌，最後氣得和男友攤牌，證實男友真的舊情未了，最後決定分手，害她虧了1.5萬元。

影片上線後立即爆紅，獲得3百多萬人次點閱，不過有許多網友質疑故事真實性，「你們還沒訂婚，誰會先把結婚場地訂好」、「這一次我不會再被你的故事騙了」。不過也有網友表示曾發生過類似故事，「我有朋友真的是因為Spotify歌單和前任復合」、「我也是因為歌單發現，男友透過Spotify和別的女人交往」。