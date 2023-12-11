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社會 社會焦點 保障人權

16歲女兒有親密男友！媽氣炸撂人打爆他屁股　被控私刑結局逆轉

▲在桃園市某科大研究所念書的張姓女研究生，去年8月間不滿卓姓同學丟棄其放置在實驗室蒜頭，竟持木棍毆打成傷，李姓同學見狀制止也遭恫嚇。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲張男主張遭小美表哥持開山刀威脅，並以棍棒毆打爆他屁股。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳佩蓁／桃園報導

桃園一名張姓男子與16歲的小美(化名)發生性關係，事後被小美媽媽發現，她懷疑女兒是遭張男性侵，帶著2名姪子到張家談判。但張男指控小美表哥持開山刀架在他脖子上逼他承認性侵，並持棍棒毆打、恐嚇。事後張家報警，檢方認小美母親及2表哥涉犯強制罪及恐嚇罪嫌起訴，不過桃園地院審理後認為罪證不足，判3人無罪，全案可上訴。

判決指出，18歲的張男他與小美在國中時是情侶，兩人交往約1年，期間曾發生性行為，小美媽媽發現後，於2021年5月14日晚間帶著小美、2名姪子及友人到張家談判，當時他們一行人在張家樓下叫囂，引來警察關切，張男及父親主張員警待了5到10分鐘後便離去，接著小美表哥突然從車上拿出一把開山刀，並架在他脖子上逼問：「你是直接用強的嗎？你承不承認？」他因害怕只能點頭承認，2名表哥以懲罰為由，輪流持棍棒毆打張屁股20下，並恐嚇「不要再讓我遇到你」。

法院審理時，張父出庭作證表示，小美表哥持約54公分長的開山刀架在兒子脖子上至少5至10分鐘，但張男卻稱是30公分的刀，架在他脖子上約30秒，父子證詞有所出入，且張男提出的傷勢照看起來十分嚴重，但他卻稱因怕被誤以為是家暴所以沒有就醫「擦擦藥就好」，因此法官認為2人有意隱瞞。此外，小美媽媽及2名表哥則堅決否認有任何強制、恐嚇的行為，也沒有持開山刀威脅、毆打張男，並表示當天打張男屁股的人是小美，當時到場處理的員警，出庭也說現場沒有看到刀械或棍棒。

經查，小美在案發隔月便對張男提起妨害性自主告訴，目前由少年法庭審理中，去年3月又對張男提起損害賠償之民事訴訟：接著張男才到警局報案，並對小美母親及2表哥提出妨害自由訴訟，法院認為張家父子與小美母女、2表哥之間的利害關係相反，且張家父子的證詞供述不一，查無其他證據能夠補強，因此無法認定小美母親等3人犯罪，判小美母親及2名表哥無罪。全案仍可上訴。

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