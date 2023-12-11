桃園女師「9度性侵男童」產子！遭判刑17年6月　她提出上訴了

▲桃園一名女教師9度性侵班內一名未滿14歲的男童後產子。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者楊熾興、戴若涵／桃園報導

桃園市一名徐姓女老師2020年間，9度性侵班內一名未滿14歲的男童，還因此生下一名孩子，男童爸爸得知後氣炸，將女老師告上法院。法院依照妨害性自主等罪，將女老師判刑17年6個月，女老師不服判決結果，7日已提出上訴，全案將進入二審程序。

回顧整起案情，一名徐姓女老師3年前擔任某國小五、六年級的班導師，她將班內一名男童叫到班級教室內的教學準備室（休息室）內，強行與男童發生性行為。事後還以每個月一次的頻率，利用早自習、午休，或是音樂課、體育課時，5度將男童叫到休息室內發生性關係，另外也4度在休息室、廁所等處替男童口交，甚至因此懷孕產子。

▲男童父親發現後怒告女老師。（示意圖／CFP）

男童畢業後，父親驚覺，兒子與徐姓女教師間關係過於親密，一怒之下將女老師告上法院，整起事件因此曝光。經桃園市政府教育局調查過後，女老師也因違反教師專業倫理，及有性騷擾行為等，情節重大，終身不得再聘用，並登載於不適任教育人員系統。

桃園地方法院審理後，認為女老師利用男童年幼，與對方發生性行為，對男童的人格發展有不良影響，且並未與男童、男童父親和解，最後以2個對未滿14歲的男子強制性交、7個對未滿14歲男子性交罪，判應執行有期徒刑17年6月，全案可上訴。

判決出爐後，若當事人不服判決結果，可於判決書送達後的20天內提出上訴。桃園地檢署證實，有接獲女老師已於7日提出上訴的訊息，但是女老師是向台灣高等法院提出上訴，並非向桃園地方法院提出上訴。