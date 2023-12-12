連中12槍！以色列女兵絕望告別家人　屍堆中「裝死4小時」奇蹟獲救

▲ 拉姆坐在輪椅上接受訪問，忍不住流下眼淚。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列一名女兵在南部基地遇上哈瑪斯伏擊，傳訊息向家人最後告別後連中12槍，以為自己就要陣亡，最後靠著躺在同袍的屍體中裝死，奇蹟般逃過一劫，如今已經恢復到能夠站立，但受訪憶起當時的恐怖遭遇仍忍不住落淚。

根據《紐約郵報》，以色列國防軍（IDF）一級中尉拉姆（Eden Ram）先前發文敘述這段痛苦記憶，當時她和12名同袍駐紮在烏里姆南區基地（Urim Southern District Base）時遭哈瑪斯武裝份子伏擊，在基地作戰室遭開槍擊中腿部。

拉姆說明，當時她和其他6名士兵被圍困在作戰室，哈瑪斯炸開一扇扇安全門，他們除了在房間裡等死以外束手無策，只能絕望地向親人發出訊息道別，接著就被破門而入的槍手連開12槍。

她回憶道，「我不確定自己是死是活。我覺得自己死了，但我還看得到、聽得到、感覺等到。我等待著最後一顆子彈，但它一直沒有射過來。」

拉姆躺在自己的血泊中，周圍都是陣亡的戰友，在哈瑪斯檢查他們的屍體時屏息裝死，經過整整4個小時才獲救，同袍薩哈爾（Sahar）也幸運逃死。但她的肩膀、左臂和腿部都有槍傷，在救兵和醫護人員趕到時已經痛得說不出話。

▲ 所幸拉姆恢復得很快，如今已經可以站立行走。（圖／翻攝自IG）

她隨即被送往貝爾謝巴（Beer Sheba）的醫院，路上也打電話給家人報平安，但剛入院的前2天非常難熬，經過2次救命手術，接下來連續3天使用呼吸器並注射大量鎮靜劑，所幸術後康復得很快，四肢功能有望完全恢復。

拉姆上周獲總統赫佐格（Isaac Herzog）頒獎以表揚她的英勇，她在典禮上表示，很高興能夠重新站起來，也直言能夠康復是個奇蹟，「那些艱難的時刻將永遠伴隨著我。」