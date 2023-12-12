最後爭取援烏案！澤倫斯基訪美「籲別成全普丁」　共和黨潑冷水

▲澤倫斯基11日在美國國防大學演講時，再次呼籲美國援烏。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基11日到訪華盛頓，並將於12日與美國總統拜登和國會領袖會面，試圖在美國國會休會前的最後一刻，爭取華府通過援助烏克蘭的法案。然而，阻撓援烏法案的共和黨議員依舊強調，政府必須現將重點放在國內問題，即使澤倫斯基訪美也不會改變他們的訴求。

據美聯社報導，美國軍援烏克蘭的經費即將見底，但共和黨國會議員近日卻極力阻撓拜登政府新一波的援烏草案，導致烏克蘭面臨嚴重危機。烏克蘭總統澤倫斯基11日緊急赴美，試圖在美國國會休會前，為614億美元的援烏抗俄草案做最後一次爭取。

澤倫斯基11日身穿招牌軍綠色運動衫，在美國國防大學演講中表示，烏克蘭不僅是為自身存在而戰，更是在捍衛蘇聯解體後，歐洲各地的民主自由。他強調，政治人物不應「背叛軍人」，而國會山莊援烏的計畫出現延誤，將讓俄羅斯總統普丁「美夢成真」。

▲澤倫斯基預計將於12日前往白宮與拜登會面。（圖／CFP）

他補充，「美國國會的問題遲遲未解，只會讓普丁和他病態的狐群狗黨們受到激勵。烏克蘭現在已經奪回了半數戰爭初期被俄羅斯佔領的領土，我們不會放棄，也知道我們要做什麼。你們可以信任烏克蘭，就像我們同樣仰賴於你們一樣。」

澤倫斯基11日在華府會見了美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、美軍參謀長聯席會議主席布朗（Charles Brown），以及國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）。澤倫斯基12日也將在白宮與拜登會晤。

CNN指出，澤倫斯基計劃在白宮會見拜登前，前往參議院會與反對援烏的美國眾議院議長約翰遜進行一對一會面。不過，共和黨移民政策談判代表蘭克福德（James Lankford）表示，澤倫斯基的高調出訪不會改變他們對美國邊境政策的要求，「我們必須先滿足自己國家的需求」。