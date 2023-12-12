以防長：以色列無意永久停留加薩　願談控制權歸屬

▲ 在以色列與加薩邊境，準備進入加薩的以軍部隊。（圖／路透）

文／中央社耶路撒冷11日綜合外電報導

以色列國防部長葛朗特今天表示，以色列無意永久停留在加薩走廊，並願意開放討論將由何人來替代掌控這片巴勒斯坦自治區，只要不是敵視以色列的組織，其他一切都可談。

路透社報導，葛朗特（Yoav Gallant）也表示，對於以色列和伊朗所支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）達成協議的可能性，以方也持開放態度，但任何協議的條件，都必須包含設立邊界安全區，並有適當的保證。

葛朗特對媒體說：「以色列將採取任何措施摧毀（巴勒斯坦伊斯蘭主義團體）哈瑪斯（Hamas），但我們無意永久留在加薩走廊（Gaza Strip）。」

葛朗特表示，自哈瑪斯10月7日突襲以色列南部後，以哈戰爭爆發已有兩個多月，以方展開地面攻勢也有一個多月，並已取得重大進展，特別是在加薩北部，當地情勢已瀕臨「臨界點」。

他說，以色列願意討論戰後由誰掌控加薩的替代方案。

葛朗特說，「關鍵條件是這個組織不會對以色列採取敵對行動。在我看來，其他一切都可以討論。但肯定不會是哈瑪斯，也不會是以色列來掌控加薩。我們將為維護自由而行動，採取軍事行動以因應任何威脅。」

葛朗特呼籲哈瑪斯戰士和指揮官投降，而不是被殺。他說，「如果投降，就能保住性命。若不投降，命運就已註定。」葛朗特這番話顯然是以色列戰略上的轉變，至少在公開場合是如此。

以色列軍方今天表示，迄今已有500多名哈瑪斯和規模較小的伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）武裝分子在加薩被捕，並被帶到以色列接受訊問。

葛朗特也被問及以色列與黎巴嫩邊境局勢發展，以色列在當地與真主黨作戰。他說，真主黨應該注意到以色列在加薩的行動。

葛朗特表示：「如果真主黨允許推動協議，我現在不會詳說，但顯然協議內容不能不包括一種情況，即我方圍欄和對方部隊之間必須保持射程安全距離，或防止對方在以色列境內採取行動。若是可能，並有適當保證，我們可以來討論。」（譯者：紀錦玲／核稿：盧映孜）