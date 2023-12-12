哈瑪斯缺乏武器、糧食！　加薩北部「最後據點」被以色列包圍

▲ 在以色列與加薩邊境，準備進入加薩的以軍部隊。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列軍方11日聲稱，已經包圍哈瑪斯在加薩北部賈巴利亞（Jabalya）及舒加艾耶（Shejaiya）的最後2個據點且擊斃指揮官，且已有大批武裝份子主動投降，使當地哈瑪斯部隊「瀕臨崩潰邊緣」。

綜合CNN等外媒，以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）11日表示，賈巴利亞及舒加艾耶地區巴勒斯坦恐怖份子大規模投降後，以色列國防軍（IDF）「即將瓦解」當地剩餘的哈瑪斯據點，且投降的哈瑪斯成員稱他們缺乏武器和糧食。

加蘭特說明，「我們已經接近加薩北部一個突破點」，呼籲殘存的武裝份子投降，「任何人只要願意投降，我們就會饒他一命，就像已經投降的數百人一樣。」

此前，以軍10日證實擊斃哈瑪斯舒加艾耶營（Shejaiya Battalion）指揮官克里卡（Emad Krikae），他據信是哈瑪斯在加薩市的反坦克導彈訓練負責人，也參與10月7日對以色列的火箭單襲擊。

另一方面，以軍及以色列安全局（ISA）宣布，過去一個月內有逾500名哈瑪斯及伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）武裝份子被捕，並移交ISA及軍事情報局504部隊（Unit 504）進一步審問。