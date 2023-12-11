數位能力加生命繪本　新北長輩成另類小網紅

▲台灣老大人活力發展協會培訓數位陪伴員及生命繪本帶領人舉行成果展。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「女兒啊，教我如何下載等公車APP。」「數位化是趨勢，不學就落伍！」新北市政府社會局為協助社區長輩學習智慧型手機，委託台灣老大人活力發展協會培訓數位陪伴員，同時教導如何將平面的生命繪本故事，轉為數位化，並上傳YouTube，讓更多親友分享，成為另類的小網紅。

台灣老大人活力發展協會副理事長許瓊文在生命繪本帶領人暨數位陪伴員結訓典禮中表示，有回母親打電話給她，說煮了一桌好料理，要她回家吃，她開心的跑回家，母親說：「修旦勒，先教我裝APP吧！」學員中和區安穗里長周靜萱說，疫情期間，有許多長輩為了上網預約打疫苗，紛紛跑來里辦求助，讓她覺得數位化已是個趨勢，一定要在社區開課，幫長輩提升數位能力。

▲新北市社會局副局長許秀能（中）試著用手機掃描繪本上的QRcode，立即看到長輩的精采一生，右為台灣老大人活力發展協會副理事長許瓊文。

土城頂埔公共托老中心主任劉玉嬌表示，護理有所謂的3C，學了數位化，發現同樣有3C的理念，包含care（在意、關照）、concern（關心）、compassion（同情），因為有些來據點的長輩不會使用，無法和孫子溝通，感覺很焦慮，希望趕快學會，因此陪伴員要很有耐性教導。

參加生命繪本帶領人研習的三重大有忘年協會鐘林美珠里長表示，她在帶領里內長輩製作「精采一生」，當長輩做到感情篇時，放了許多夫妻年輕時的照片，沒想到老公看了跟她說：「哇，老婆您原來這麼美啊，下輩子還要再娶您！」長輩一直感謝她，說她是貴人，原來人生是因活得快樂而精采。

▲三重大有忘年協會鐘林美珠里長（右2）分享在帶領長輩製作「精采一生」回憶與記憶。

社會局副局長許秀能到場頒發結業證書，她表示，新北市高齡者已逾72萬人，佔全市人口比約17.92%，為提升高齡者的數位能力，特別委託老大人培訓，同時將原來生命繪本的製作，在完成後再全部掃描，轉為數位化上傳，讓更多親朋好友分享，長輩也會覺得很有成就感。

許秀能說，社會局今年預計培訓70位數位陪伴員；另外生命繪本帶領人，老大人7年來已培訓251位，並深入到據點，協助無數長輩完成精采的生命故事，讓長輩可以回顧自己精采的一生。