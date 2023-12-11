拆完「斗笠大蜂窩」又築巢！新北翁家中遭虎頭蜂螫　妻曝驚悚過程

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北市萬里區昨(10日)晚間傳出虎頭蜂螫人案件，一名75歲的蘇姓男子在自家3樓遭到虎頭蜂攻擊、螫咬，下樓後隨即失去意識陷入休克，期間一度失去呼吸心跳，幸緊急送醫後救回，目前仍在觀察中。蘇翁妻子也還原昨夜驚悚過程，表示前幾天丈夫才拆掉一個斗笠大、將近6公斤的虎頭蜂巢，沒想到過沒幾天蜂群又回來原處築巢，丈夫再上樓去拆，就遭螫傷休克，險些送命。

▲新北萬里發生蜂螫事件，75歲蘇姓男子在自家遭虎頭蜂螫咬休克。（圖／記者郭世賢攝）

警消調查，蘇男住家為3層樓透天厝，3樓為鐵皮屋加蓋的開放平台，昨晚間8時許蘇男發現3樓鐵皮屋簷有虎頭蜂築巢，因此獨自上樓拆巢驅蜂，不料過程中遭到虎頭蜂群攻擊、螫咬，蘇翁急忙躲回1樓，並向妻子告知，隨後就陷入昏迷，還一度失去心跳，嚇得妻子連忙撥打119求救，幸及時送醫搶回一命。

蘇妻表示，數日前丈夫就發現3樓屋簷有虎頭蜂築巢，當時獨自上樓拆巢，噴了十幾次殺蟲劑驅趕蜂群，成功將斗笠大的蜂巢拆下，秤重後發現蜂巢重達9.5台斤(約5.7公斤)，相當巨大；不料昨夜丈夫發現蜂群又回到原地築巢，蜂巢雖不若上次的巨大，但已經成形，丈夫只好又上樓拆巢，未料竟不慎遭到虎頭蜂螫咬到面部人中處，急忙跑回一樓躲避。

▲蘇翁日前噴灑殺蟲劑拆除蜂巢，地面還留有蜂巢碎片、以及數十隻虎頭蜂屍體。（圖／記者郭世賢攝）

蘇妻說，丈夫被螫後走下樓還有意識、也能說話，向她表示自己被虎頭蜂咬到，她當時還拿藥膏幫丈夫塗抹傷處，怎料下一秒丈夫就突然昏厥失去意識，且休克沒有心跳，嚇得她急忙撥打119報案。

幸蘇妻通報及時，丈夫經送往台大醫院金山分院搶救後恢復心跳，目前轉往基隆長庚救治，仍在觀察中。而消防人員得知蘇男住家3樓有蜂巢後，也穿上全套裝備上樓查看，並協助將蜂窩摘除。

▼消防人員昨夜穿著全套裝備將蜂巢拆除。（圖／記者郭世賢攝）