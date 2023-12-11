關懷身障勞工不遺餘力　新北法扶至庇護工場做公益

▲新北法扶至庇護工場做公益。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為使服務更貼近需求，讓身心障礙就業者更了解自身法令權益，日前新北市政府勞工局與法扶基金會合辦「法令交流及法扶制度座談會」，邀請法扶律師、基金會員工、社工師等近30人擔任志工，走訪愛不囉嗦手作體驗館庇護工場。不僅介紹身障者法令扶助，分享「身心障礙者於網路交友可能遭遇的詐欺案例」，更參觀了解庇護員工的工作內容，以實際購買大力支持。

勞工局表示，本市目前有26家庇護工場，提供超過500位身障者工作機會，隨著聖誕節、春節腳步將近，盼消費者能購買力挺，讓庇護員工有穩定的工作機會與經濟收入。此次非常感謝律師志工的熱情參與，透過實地走訪庇護工場，用專業知識與行動來支持身心障礙者，近距離與他們接觸對話，為身心障礙者就業貢獻。

法扶新北分會徐會長偉群表示，明年分會將邁入第18年，「能夠再多為弱勢民眾做些什麼?」一直是分會持續努力奮鬥的核心議題，感謝能與勞工局合作，共同建構身心障礙者縝密的服務網絡，新北法扶也非常珍惜為勞工朋友服務的機會。

「大家有沒有使用網路交友的經驗」、「對方要跟我們索取個人資料時要給嗎」法扶律師李諭奇表示，現今詐騙集團於網路上的詐騙手法越來越多元，而智能障礙者在瀏覽網路資訊或使用交友軟體時，常常在與對方聊天後，即相信對方，而落入詐騙集團的陷阱，進而交付個資或傳送身體隱密部分之照片，透過今日分享「身心障礙者於網路交友可能遭遇的詐欺案例」，盼加強事前宣導，不要等到事發後才求助訴訟。

勞工局表示，年節將至，歡迎市民朋友上網搜尋「新北市庇護工場網路商城」選購好禮，做公益，讓庇護工場有持續進步的動力。更多相關訊息，請上「新北勞動雲」或致電勞工局：02-2960-3456分機6595洽詢。