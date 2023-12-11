鍾易仲反擊張博洋造謠抹黑　「你該拿律師費準備開始跑法院」

▲鍾易仲表示，張博洋果然是最不稱職的打手，抹黑別人之前不好好做功課。（圖／翻攝鍾易仲臉書）

政治中心／台北報導

對於台灣基進高雄市議員張博洋指控指國民黨立委參選人、高雄市議員鍾易仲在30歲就購入3萬平方米土地一事，鍾易仲強力反擊張博洋的行為是張冠李戴、惡意栽贓。鍾易仲表示，張博洋果然是最不稱職的打手，抹黑別人之前不好好做功課，以致於拿出來的都是不實資料，鍾易仲作風一向坦蕩，除清楚說明每一筆指控外，也提醒張博洋「你該向背後的黑手拿點律師費，準備開始跑法院了」。

張博洋9日在臉書貼出表格列舉國民黨北中南的「土地主人」表示，好多人跑到馬文君低價承租國有地蓋的豪華違建遊行，仔細查了一下北、中、南的立委參選人財產申報，哇賽，請問國民黨是什麼土地公政黨嗎？！對於以表格與臉書發文指控鍾易仲在30歲就購入3萬平方米土地，有1336坪農舍莊園，鍾易仲在臉書上也發表聲明強力反擊，他表示，張博洋就是惡意抹黑、血口噴人。

鍾易仲說明，該處農舍位於美濃，是上一輩留下的祖產，現在是他父母親養老居住的地方，所有權人登記的是他媽媽，根本不是鍾易仲，「張博洋既然敢公開咬人，勢必查過相關資料，結果卻拿不實資料造謠抹黑，這百分百已經違反選罷法意圖使人不當選之規定，這就不是要被打臉而已，是要等著上法院了」。

鍾易仲表示，張博洋指控他30歲購入3萬平方米土地，文字很聳動，事實上，那三甲地是曾祖父留下的遺產，分割時由他繼承，重點是那塊是鄉下不能開發的山坡地，土地價值不高、約2000萬，但留下的債務也是2000萬左右，因此這些土地是繼承而來，並非鐘易仲花錢購入，張博洋顯然是惡意誤導。

另外，鍾易仲也指出，說他是政三代，這是事實，沒有問題；說他父親像陳其邁的父親陳哲男一樣曾經被判刑，這也是事實，他們因選民服務逾越了法律份際各自都付出了代價，而身為兒子既然繼續走政治這條路，當然會以此為戒，更加謹慎的依法做事、自我要求，相信陳其邁市長也是如此。

鍾易仲強調，由於鳳山選情他已經迎頭趕上，這陣子就傳聞對手陣營會使出一系列抹黑手段，沒想到第一棒竟找到了非專業打手張博洋，還害得他日後要跑法院。鍾易仲再次呼籲對手，有什麼事就直球對決，自己站出來講，不要給錯誤資料，害人害己。