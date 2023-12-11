快訊／親回國籍爭議！蕭美琴：尊重中選會認定　我是正港台灣人

▲民進黨副總統候選人蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨今（11）日舉行記者會質疑民進黨副總統候選人蕭美琴國籍爭議，對此，蕭美琴受訪回應，大家應該要尊重中選會的資格認定，已經做了相關調查和審核，她從來沒有放棄過中華民國國籍，「我就是正港的台灣人」。

蕭美琴今天下午陪同新竹市立委參選人林志潔，參訪台積電創新館。

媒體會前詢問，如何看待國民黨質疑，2004年蕭美琴絕版傳記《一個人也可以》自述「『我卻只有一個美國的國籍』，如果我放棄了美國國籍，馬上就成為沒有國籍的人」等語？

蕭美琴說，這個事情已經公開講過幾次，第一，她從來沒有放棄過中華民國的國籍，這一點內政部也都已經調查過了；第二，她曾經有過美國籍，後來也在2002年放棄，至於其他問題就是法律問題，相信大家都應該要尊重中選會在自己資格認定上，已經做的相關調查和審核。

蕭美琴表示，20年前的書裡面，自己陳述這個問題的過程中，在戶籍的規定和國籍的規定之間，很多人真的很容易搞混，「我在爭取中華民國身分證的過程當中，如果在論述上讓大家覺得比較不清楚，相關的法律認定、資格也都已經經過國家相關機構來審核，這應該都是沒有問題、很清楚，我就是正港的台灣人」。