民進黨：民眾黨貪污犯高虹安、陳亞麟　黃國昌不敢吭聲

▲林楚茵批評黃國昌躲在民眾黨開記者會取暖。（資料照／記者袁茵攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨發言人林楚茵今（11）日批評，民眾黨不分區立委提名人黃國昌不要只會躲在民眾黨開記者會取暖，請問民眾黨主席柯文哲的「愛將」新竹市長高虹安因助理費案涉貪遭起訴，還涉入坐名車跑行程、住豪宅等不當利益，全黨大護貪，請問黃國昌也挺高虹安嗎？

林楚茵說，黃國昌應該先面對自己黨內的貪腐問題，因為民眾黨才是真正的貪腐溫床，因為黨紀不嚴明，全黨只聽柯文哲一人的指令，導致一籮筐的貪腐都是「柯友友」，不僅涉嫌詐領助理費遭起訴的高虹安，還有柯文哲「十二門徒」的民眾黨社會力主任陳亞麟遭貪污罪起訴；甚至是利用職務機會詐領財物、偽造文書、洩密等罪遭起訴的前勞動局長陳信瑜，請問黃國昌，白色是不是容易變髒的顏色？

林楚茵說，「柯友友」在柯文哲護航包庇下，貪腐人士及所涉案件橫生，就像愛將陳亞麟曾任枋寮鄉鄉長，因收工程回扣款與賣清潔員職缺，2022年屏東地檢署以違反《貪污治罪條例》起訴，羈押4個月、150萬元交保，此外，柯文哲為保護愛將高虹安，全黨挺一人，面對相繼被爆坐豪車、住豪宅，甚至男性友人干預市政，民眾黨最後僅對高虹安處以「暫停黨權」，輕輕放下。

林楚茵說，如果黃國昌對貪腐議題這麼有興趣，應該高標準一致，先好好說清楚高虹安的貪腐劣行，而不是手指著別人，卻永遠不檢討自己，奉勸黃國昌，面對民眾黨涉貪的高虹安、陳亞麟及陳信瑜，先嚴明黨紀，自辦查明，然後接受民進黨不分區立委提名人王義川的辯論邀約，不要淪為「怯戰」的戰神。