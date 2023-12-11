快訊／不滿綠營政治攻擊　國民黨團退出朝野協商

▲曾銘宗與柯建銘下午在會議室內談話。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃今（11）日下午為總預算案召集朝野協商，不過，國民黨立法院黨團總召曾銘宗會中怒批，民進黨團今天上午開記者會抨擊國民黨立委提案，不尊重立法院和在野黨，「我怎麼可能坐下來跟你們繼續談提案啊？連個凍結來說明都不行，這在戒嚴時期都不會發生」，隨即離席表達抗議。

曾銘宗會中批評，立委審查預算是《憲法》賦予的權責，然而，國民黨立委廖婉汝提出凍結案，詢問陸委會是否有關於中國大陸介選的具體事證，而在陸委會說明後，廖亦予以撤案，卻被民進黨團操作，最誇張的是，民進黨團今天早上據此陪同立委參選人吳音寧開記者會，攻擊國民黨立委謝衣鳳。

曾銘宗說，民進黨立委不提案就算了，怠忽職守，要護航就算了，還不理會游錫堃，不尊重立法院，本來朝野氣氛這麼好，可以趕快完成審查，「我怎麼可能坐下來跟你們繼續談提案啊？連個凍結來說明都不行，這在戒嚴時期都不會發生」。

曾銘宗表示，既然民進黨團不尊重立法院，國民黨團將從今天開始，退出立法院朝野協商。語畢，曾銘宗與立委李德維一同離開會議室，留下民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召邱臣遠、時代力量黨團總召邱顯智等人。

隨後，柯建銘發言指出，他認為各黨團對預算案的看法不一樣，彼此攻防並不是今天才開始，例如自己也被邱顯智寫臉書，不過無所謂，因為每個人都有其權利和義務，也不會因為被誰罵就退出協商。

柯建銘說，在野黨挑戰執政黨、執政黨回應都是天經地義，大可不必以此做文章，不管怎麼樣，這沒有不尊重院長、立法院、朝野協商，只是對朝野協商的氛圍造成質變，明天院會就要處理停會案，之後還有多個法案及預算案，懇切拜託國民黨不要走掉，是否明天再好好坐下來談。

游錫堃會末裁示，有關預算案部分，請各黨團還是要多溝通，並能在這會期完成預算案三讀程序；有關立法院擴建案，如果各黨團沒有意見，本屆若沒有完成，就下一屆繼續處理；有關於停會案，請各黨團繼續溝通，後續依照議事規範進行處理；另外每會期是預決算會期，希望預算案一定要去溝通，決算報告案也請各黨團多斟酌考量。

吳音寧今天上午在黨團記者會中出示國民黨立委廖婉汝、謝衣鳳提案凍結陸委會100萬元預算的相關文件，該提案指出，陸委會是否透過各方提供之資料研析，了解其「企影響台灣人民投票意向」之目的為何？是被上海台辦稱有利「加速統一」或可延緩統一進程之目標？依照中華民國憲法增修條文規定，何種更符合憲法之目標？陸委會應該釋疑，而非配合大政方針捕風捉影，防止中共、境外勢力及有心人世介選。