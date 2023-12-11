黃捷cos山道超商妹　他嗆「脫衣賣肉物化女性」：一定二次罷捷

記者賴文萱／高雄報導

高雄市立委參選人黃捷cos山道猴子當中的超商妹，照片PO出後引發話題，而她還大跳保庇舞，引起話題。前罷捷發言人徐尚賢對此開嗆，台灣的選舉已經不是選賢與能而是選美，網紅在台上絕對有人氣，但是心中有人民嗎？他懇請對手打敗黃捷，屆時他也會再發起二次罷捷。

▲黃捷化身「超商妹」大跳保庇舞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

9日晚黃捷臉書突PO出山道猴子經典角色「超商妹」cosplay照片，不到一天湧入2.6萬粉絲按讚。黃捷昨晚也穿著同款黑色背心、短版牛仔褲與作者Eric同台演出，之後更大跳保庇舞，掀起話題。

▲黃捷化身「超商妹」掀起話題。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃捷化身「超商妹」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過，前罷捷發言人徐尚賢對此開嗆，台灣的選舉已經不是選賢與能而是選美，網紅在台上絕對有人氣，但是心中有人民嗎？網美看似賞心悅目，但是可以苦民所苦嗎？網紅網美是份職業，但是能勝任治國安民的志業嗎？

徐尚賢說，秀清涼、吸眼球、騙選票，綠營物化女性，黃捷脫衣賣肉，女權已死，女權鬥士也死。勇敢的台灣人、聰明的年輕人，相信我們的理智未死，千萬別讓自己被綠營當成白痴。

他最後懇請陳美雅、郭倍宏兩位委員打敗民進黨黃捷，屆時我們鳳山定會發起第二次罷捷，大家一起成全黃捷當個譁眾取寵的跳梁小丑。

國民黨高雄市立委參選人陳美雅則說，黃捷是不是扮錯人了，應該扮那個騎塑膠車想換R15的粉紅妹子，一直用各種名目來騙山道猴子，畢竟民進黨上上下下最擅長的就是用各種謊言欺騙台灣人，被掏空的國家就像被掏空的山道猴子。

對於熱舞演出，黃捷表示，有別於傳統競選場合，未來專場演唱會就是希望讓所有世代共同參與，所以邀請每個世代、族群所喜歡的創作者、表演者，透過舞蹈、唱歌、脫口秀等方式演出，並且傳達他們的理念。

黃捷說，最重要的是進一步認同他們對台灣民主的追求，過程中有詼諧，也有價值，希望大家可以與他們、與台灣，共同走在一起。