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這類東西丟垃圾車恐爆炸起火！環保局籲分類回收「加註警語」

▲▼花蓮環保局呼籲高壓容器、電池、鋰電池、滅火器及瓦斯罐等遵循正確回收處理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮環保局呼籲高壓容器、電池、鋰電池、滅火器及瓦斯罐等遵循正確回收處理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台清潔隊於執行業務時，不時有乾電池、高壓容器因磨擦產生火花甚至是氣爆之自燃事件，花蓮縣政府提醒，乾電池可透過「取出」、「存放」、「回收」三步驟進行回收並將鋰電池與電池及其他回收物分開回收；高壓容器則應遵循「完、包、警、收」回收四步驟，以確保回收安全。

花蓮縣遵循聯合國17項SDGs永續發展指標，並致力於成為2050年淨零碳排指標城市，作好垃圾分類不僅可保護環境，亦可確保收運過程及貯存場的作業安全。

▲▼花蓮環保局呼籲高壓容器、電池、鋰電池、滅火器及瓦斯罐等遵循正確回收處理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

易導致災害發生之物品包含高壓容器、電池、鋰電池、滅火器及瓦斯桶等。生活用品中常見的高壓容器，像是瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆及髮妝噴霧罐等，使用完畢後應至空曠處將內容物排空，獨立打包並加註「內有高壓空瓶」警示語後交付資源回收車，也就是「完、包、警、收」回收4步驟，千萬不可自行戳洞以免發生危險，更要避免當成一般垃圾丟入垃圾車內，才能確保第ㄧ線清潔人員及民眾的安全，促進資源永續再利用。

▲▼花蓮環保局呼籲高壓容器、電池、鋰電池、滅火器及瓦斯罐等遵循正確回收處理。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣環境保護局提醒，物品內若有乾電池或鋰電池，請先取出後再回收，並把乾電池與鋰電池存放至不同容器內，交由指定回收處（量販店、超級市場、連鎖超商或社區村里資收站等）或清潔隊資源回收車人員。回收乾電池及鋰電池時，請務必把兩種類型電池分開貯存，透過「取出」、「存放」、「回收」三步驟，以便後續回收處理程序及有效降低安全疑慮。

在花蓮縣政府積極推行聯合國17項永續發展目標（SDGs）下，透過力行源頭減量、推廣資源循環，培養民眾環保回收好習慣，追求自然環境與經濟成長共好共榮。再次呼籲縣民朋友，丟棄易燃物品前應再檢查及確認，務必妥善處理並做好回收分類後再交付給資源回收車，以避免災害發生，讓我們一起做好資源回收，愛地球、顧安全！
 

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垃圾車爆炸起火環保局分類回收加註警語

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