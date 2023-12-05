▲移動污染源科技執法展成果，台中市環保局奪國家永續發展獎。（圖／台中市環保局提供）



記者游瓊華／台中報導

為實現國家永續發展願景，行政院國發會鼓勵全民參與永續發展推動工作，並表彰推動永續發展績效卓越的單位；台中市政府環保局今年度以「機車污染源稽查暨提升定檢率管理計畫」成果參與「國家永續發展獎」，榮獲「國家永續發展獎-政府機關類」殊榮，日前在台北接受行政院長陳建仁頒獎，台中市環保局是唯一獲獎的環保單位。

環保局說明，今年度「國家永續發展獎」吸引全國121個機關團體報名參賽，環保局以「藍天白雲行動計畫-機車污染源稽查暨提升定檢率管理計畫」執行成果，陸續通過初選、複選及決選，總計3階段評選審查會議，經過激烈競爭過程，在政府機關類組成功脫穎而出，勇奪「112年國家永續發展獎-政府機關類」榮譽。

環保局繼去年以「機車污染AI辨識系統」代表台中市參加「2022全球智慧50大獎」，榮獲全球50大智慧城市科技應用項目之評比殊榮；同年8月參與「2022 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」永續發展目標（SDGs）之永續城市（SDG11）指標評比，榮獲銀級獎及銅級獎肯定；今年3月也參加「2023 GO SMART Award」，獲得全球前14名評比佳作。

環保局長陳宏益強調，此次環保局再度以環境執法科技應用及永續發展相關類別項目獲獎，充分展現台中市管制移動污染源科技執法的成果，並積極透過跨域合作，協力實踐國家永續發展目標，邁步朝向2050淨零排放之路。