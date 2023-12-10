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陳其邁點燈亮橘海！台日六校500學生嗨爆　橘色惡魔：未來高雄見

記者吳奕靖、趙蔡州／高雄報導

「橘色惡魔襲捲高雄」台日6校精湛的演出大獲好評，高雄市政府10日晚間在高雄流行音樂中心海風廣場舉辦「橘色惡魔高校海風祭」，邀請橘高校吹奏樂部及高雄5間學校共約500位學生一同慶祝，市長陳其邁還貼心準備「橘色應援點燈」，讓日本學生驚呼連連，趕緊拿出手機搶拍珍貴畫面。

▲▼「橘色應援點燈」亮起！500台日學生高雄晚宴掀高潮：未來高雄見。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼「橘色應援點燈」亮起！500台日學生高雄晚宴掀高潮：未來高雄見。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼「橘色應援點燈」亮起！500台日學生高雄晚宴掀高潮：未來高雄見。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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▲▼「橘色應援點燈」亮起！500台日學生高雄晚宴掀高潮：未來高雄見。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲「高校海風祭」邀請橘高校吹奏樂部及高雄5間學校共約500位學生慶祝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄流行音樂中心海風廣場10日晚間舉辦「橘色惡魔高校海風祭」，邀請橘高校吹奏樂部及高雄5間學校共約500位學生舉辦宴會慶祝，為了歡迎橘色惡魔的到訪，市長陳其邁準備「橘色應援點燈」，讓高雄流行音樂中心、愛河灣在晚間亮起夢幻橘色燈光，讓現場學生驚呼連連，緊接著播放的「橘色惡魔襲捲高雄」一日回顧影片，也讓學生對於迅速出爐的片段感到驚喜不已。

▲▼「橘色應援點燈」亮起！500台日學生高雄晚宴掀高潮：未來高雄見。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼「橘色應援點燈」亮起！500台日學生高雄晚宴掀高潮：未來高雄見。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼「橘色應援點燈」亮起！500台日學生高雄晚宴掀高潮：未來高雄見。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲市長陳其邁貼心準備「橘色應援點燈」，讓學生看了驚呼連連。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市政府也特別準備了高雄熊娃娃、特製版「橘色惡魔托特包」作為伴手禮，感謝所有學生努力帶來如此精彩的表演，期盼年輕世代互動，在高雄留下共同美好回憶，深化台日友好情誼。副市長羅達生說，「今天希望大家吃得開心、玩得盡興，也記得和身邊的同學留下聯絡方式，未來繼續保持交流和聯繫」。

市政府在晚宴形式上特別打造「台式夜市x青年餐車」街頭風格，希望讓學生體驗台式夜市小吃、時下最夯的青年攤車及各式為了「橘色惡魔」特製的限量版餐食，要讓學生盡情吃得開心，高雄學生善盡地主之誼，拿起桌上的中日文菜單，為日本學生介紹各式台式小吃及飲品特色。

晚宴周邊也佈置了不少台式遊戲讓學生同樂，包含台式經典夾娃娃機、丟沙包等趣味遊戲及具有主視覺特效框的拍貼機，都讓台日學生玩得非常盡興，雄中學生還即興與橘高校學生演出舞蹈橋段讓氣氛嗨到最高點，晚宴結束時，台日學生們直呼捨不得離開，也趕緊交換彼此的社群及聯繫方式，相約未來高雄再見。

▼晚宴周邊也佈置了許多台式遊戲，讓台日學生玩得非常盡興，散場時直呼捨不得離開。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼「橘色應援點燈」亮起！500台日學生高雄晚宴掀高潮：未來高雄見。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼「橘色應援點燈」亮起！500台日學生高雄晚宴掀高潮：未來高雄見。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼「橘色應援點燈」亮起！500台日學生高雄晚宴掀高潮：未來高雄見。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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