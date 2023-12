「橘色惡魔」下午4點高雄時代大道登場　5首曲目搶先公開

▲橘色惡魔今日下午於高雄時代大道登場。(圖/總統府提供)

記者許宥孺/高雄報導

日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」去年國慶首度來台演出,短短5天就掀起全台橘色旋風。「橘色惡魔」今(10日)一早就搭高鐵南下,下午4點於時代大道登場表演,市府也搶先公開5首表演曲目。

「橘色惡魔」今日下午將與高雄5所學校同場演出,活動於下午3點開始,由高雄中學儀隊打頭陣,緊接著由高雄女中樂儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商啦啦隊以及中正預校樂旗隊輪番上陣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「橘色惡魔」將於下午4點登場,活動預計下午4點20分結束。市府也搶先公開5首表演曲目,包括進退場。

一、進場曲名:We’re All in This Together

電影《歌舞青春》主題曲,展現高校青年熱力奔放、歡樂舞動的氣氛。

二、表演曲名:Winter games

1988年冬季奧運會主題曲,振奮人心的節奏與整齊劃一的樂儀隊動作相互呼應。

三、表演曲名:Celebration

結合流行音樂和放克音樂的元素,曲風熱烈歡愉,展現慶典、慶祝活動的活潑氛圍。

四、表演曲名:September

婚禮、派對和其他歡樂場合炒熱氣氛的首選,多樣的樂器搭配,加上橘高校在演奏隊伍上的變化,帶來視覺聽覺的雙重饗宴。

五、退場曲名:Les Champs-Élysées

法國歌曲,融合流行樂、輕爵士、以及法國歌曲慵懶柔和的元素,一秒帶領聽眾感受濃厚法國風情。

▲活動現場將架設大型螢幕供民眾觀看(圖/記者許宥孺翻攝)

因應民眾熱情迴響,讓更多人觀賞即時演出,高雄市政府將在時代大道靠成功路側大草皮架設500吋大型螢幕;在時代大道接近中華路以及成功路側,也將各架設一面300吋大型螢幕供民眾觀看。

交通局表示,現場不提供汽車停車位,建議前往活動的民眾可搭乘捷運紅線至R6凱旋站、步行進入會場,捷運並將加密班距、減少民眾候車時間;另輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站雖提供載客服務,但人潮壅塞時將啟動輕軌車站管制措施,為避免久候,提醒大家搭乘捷運、步行前往會場,快速又方便。

▲橘色惡魔今日下午於時代大道表演,屆時將進行交通管制。(圖/高雄市交通局提供)