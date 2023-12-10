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橘色惡魔到高雄！高鐵大啖泡芙、夢幻橘氣泡水…拍不停讚好貼心

記者許宥孺／高雄報導

日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」去年國慶首度來台演出，短短5天就掀起全台橘色旋風。「橘色惡魔」昨(9日)晚間飛抵台灣，今(10日)一早就搭高鐵南下，預計下午4點於高雄時代大道登場演出。高市府為了歡迎她們，特別送上高雄排隊甜點「猜心泡芙」以及橘色特調氣泡水，讓學生直呼：「好貼心！」

▲▼「橘色惡魔」搭高鐵南下大啖美食。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「橘色惡魔」搭高鐵南下，今日將在高雄時代大道掀起橘色魅力。（圖／記者許宥孺翻攝）

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「橘色惡魔」今日搭乘高鐵南下，高雄市政府為歡迎逾百名師生的到訪，特別送上高雄在地超人氣排隊甜點「猜心泡芙」的甜筒小泡芙派對禮盒，以及高雄氣泡飲業者為橘色惡魔準備的「橘色特調」氣泡水，讓學生們在高鐵上盡情享用，抵達高雄之前就感受到高雄的滿滿熱情與招待心意。

市府直送高鐵的「猜心泡芙」，是高雄在地超人氣排隊甜點，「甜筒小泡芙派對禮盒」的可愛包裝讓學生爭相拍照留念，如同花束般的甜筒小泡芙上，也都綁著特別設計的高雄迎賓小卡，上頭以日文寫著「歡迎來高雄，由衷的歡迎你們！」讓橘高校學生大感驚喜，直呼「真是太貼心了！」甜筒小泡芙的酥脆外皮以及帶點糖顆粒的甜甜口感，讓不少學生一下子就迅速完食。

▲▼「橘色惡魔」搭高鐵南下大啖美食。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高市府送上排隊美食「猜心泡芙」和特調夢幻橘色氣泡水。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼「橘色惡魔」搭高鐵南下大啖美食。（圖／記者許宥孺翻攝）

和泡芙一樣受到學生喜愛的「橘色特調」氣泡水，同樣是高雄在地氣泡飲業者特別為了迎接橘色惡魔的客製口味，學生「手機先食」拍照拍不停，不少人拍完照還捨不得喝。擁有夢幻色澤的超高顏值氣泡飲，也象徵業者秉持著「高雄人如氣泡湧現不停的熱情」，打造兼具視覺、味覺的極致氣泡饗宴。

「橘色惡魔」今日下午3點將與高雄中學儀隊、高雄女中樂儀隊、高雄高商樂旗隊、樹德家商啦啦隊以及中正預校樂旗隊在高雄時代大道上展現魅力。高雄市政府將在時代大道靠成功路側大草皮架設500吋大型螢幕；在時代大道接近中華路以及成功路側，也將各架設一面300吋大型螢幕供民眾觀看。

▼橘色惡魔表演資訊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼橘色惡魔到高雄表演。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼橘色惡魔到高雄表演。（圖／記者許宥孺翻攝）

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