橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版」演出曝　粉絲嗨：近距離更震撼

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部，闊別一年再次抵台，停留高雄期間下榻「高雄承億酒店」，今（11）日上午9點也在酒店一樓戶外廣場舉行公開快閃表演，現場上百人一早就在廣場周邊聚集。橘色惡魔今早穿著制服展現青春活力，帶來10分鐘的快閃表演，粉絲也嗨喊「近距離看好震撼！」

▲橘色惡魔承億酒店快閃演出。（圖／記者吳世龍攝，下同）

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橘色惡魔今日早上9點在高雄承億酒店一樓戶外廣場，舉行公開快閃表演。為了一睹橘色惡魔精湛的演出，不少粉絲一早就在廣場周邊聚集，人數約有5、600人之多。

有別於正式演出穿著的鮮豔橘色隊服，今日隊員們穿著青春洋溢的制服登場，公開快閃10分鐘表演，帶來2首曲目，現場歡呼鼓掌聲不斷。有粉絲就說，今天的快閃雖然時間較短，但因為場地距離舞台更近，覺得演出更加震撼。

為了迎接這批貴賓，承億酒店除了準備高雄在地小吃之外，還另外準備了一份「個人專屬」小禮物，繡有每一位橘高校表演者學生姓名的飯店吉祥物娃娃。另外，得知學生們都非常喜歡台灣的珍珠奶茶，今早也特地送給一人一杯珍奶，達成他們的願望。

在快閃活動結束後，「橘色惡魔」隨後將搭乘期間限定版的「柑橘號」輕軌，以及安排體驗文化遊艇，繼續享受旅遊高雄的美好。

「橘色惡魔」這次來到高雄，首場表演是在10日下午3點的夢時代廣場，除了帶來精彩的5首曲目外，在8.5萬人的安可聲下，她們也大方加碼演出安可曲，帶來被譽為最魔性的成名曲「Sing Sing Sing」，歡樂活潑的氣氛漫溢全場。