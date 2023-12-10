大谷效應發威！道奇主場開幕戰票價飆漲　最便宜也要1.1萬

▲大谷翔平宣布加盟道奇，道奇主場開幕戰門票飆漲。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國大聯盟日籍球星大谷翔平9日宣布加盟洛杉磯道奇隊後，短短數小時已對新東家帶來巨大商業效應。預計在2024年3月舉行的道奇隊主場開幕戰，最便宜票價更是在大谷宣布加盟後，飆漲至359美元（約新台幣1萬1280元），相較老東家天使隊的32美元（約新台幣1012元），足足差了11倍。

根據美國大型售票網站Stubhub數據，在日本時間10日上午11時15分（台灣時間10日上午10時15分），道奇隊2024年新球季的主場開幕戰門票最便宜票價要價359美元，然而天使隊明年的主場開幕戰最低票價卻只要32美元，是道奇隊的十一分之一。由此也足以見得，大谷翔平帶來的巨大影響力。

▲大谷與道奇簽訂10年長約。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，美國大聯盟的比賽門票多是以浮動票價形式販售，美國媒體USA TODAY更是以「大谷翔平的影響力：在道奇體育場對上聖路易紅雀的主場開幕戰，最低票價高達359美元」為題，大肆報導。

大谷翔平與道奇隊簽訂10年7億美元的（約新台幣220億元）的天價合約，創下大聯盟與北美職業運動的歷史紀錄。不過外界也相信，大谷所帶來的商業效應，勢必能為球團帶來可觀收入。