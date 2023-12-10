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大谷轉戰道奇！日本發「號外」民眾搶拿　球迷狂掃商品挺爆

▲▼ 日本街頭也發放大谷翔平轉戰道奇隊的號外報紙。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本街頭發放大谷翔平轉戰道奇隊的號外報紙。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平加盟洛杉磯道奇隊的消息傳出後，日本新宿運動用品店在10日開門營業之前，店外聚集不少球迷，出現排隊人潮，就是要購買天使隊及道奇隊的周邊商品，支持大谷翔平。在此之際，日本街頭也發放大谷轉戰道奇的號外報紙，許多人前去索取，並稱對於大谷未來表現感到相當期待。

日本體育媒體Full-Count報導，這間新宿運動用品店10日下午1點才會開門營業，但早在營業時間開始之前，就有球迷聚集在店門口，排起20多人的隊伍。

排在隊伍最前面的是年約50多歲的2人組，在店家開門前2小時，他們就來排隊，主要是來買天使隊球衣，「雖然（大谷翔平）轉到道奇隊有些難過，但這樣不錯，希望他能在強大球隊中取得勝利。」另外一名排隊民眾是住在北海道70多歲的女性，「我從日本火腿隊時代就是球迷了，想要買一頂道奇隊的帽子。」

另據日媒TBS新聞報導，大谷翔平轉戰道奇隊的消息引發日本社會高度關注，東京銀座10日當地上午11時左右開始，寫著大谷加盟道奇隊標題的號外報紙發放，路上行人一人接一人前來索取，也對大谷未來表現表示期待。除了東京街頭，大阪與其他地方也有發放號外報紙。

▲▼ 日本街頭也發放大谷翔平轉戰道奇隊的號外報紙。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日本街頭也發放大谷翔平轉戰道奇隊的號外報紙。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日本街頭也發放大谷翔平轉戰道奇隊的號外報紙。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日本街頭也發放大谷翔平轉戰道奇隊的號外報紙。（圖／達志影像／美聯社）

日本籍「二刀流」棒球選手大谷翔平9日證實，將以10年7億美元（約新台幣220億元）的天價合約加盟道奇隊，這份合約金額創下北美職業運動歷史紀錄。

日本體育媒體Full-Count也分析，大谷翔平選擇道奇的5大理由，包括道奇是一支常勝軍團、可能在陣中擔任指定打擊、球團資金實力、傷後讓「二刀流」復活的醫生，以及高中時期就結下的緣分。

▼大谷翔平經思考後選擇加盟洛杉磯道奇隊。（圖／達志影像／美聯社）

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