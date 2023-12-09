台東2023鐵花燈の祭　絕美畫面搶先曝光

▲台東縣政府推出【鐵花燈の祭】，活動展期從11日至113年2月25日止，在鐵花新聚落布置燦爛的耶誕造景燈飾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府今年首次推出【鐵花燈の祭】，活動展期從11日至113年2月25日止，在鐵花新聚落布置燦爛的耶誕造景燈飾讓民眾大飽眼福，預定於11日下午5點舉行點燈儀式。縣府8日晚間進行試燈，佇立在閃閃PARK8公尺「耶誕大麋鹿」成為最吸睛焦點，9、10日仍進行試燈，11日點燈儀式後每日點燈時間為17:00-22:00。

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交通及觀光發展處表示，「鐵花燈の祭」主要燈區有閃閃PARK和鐵花步道，在鐵花新聚落營造滿滿耶誕氣氛，為大家帶來全新感受。其中8公尺高的巨型「耶誕大麋鹿」首度亮相，今年全國最高、最美的超級麋鹿，是絕對不能錯過的必拍景點，周圍也可以尋見穿梭在耶誕樹及耶誕小屋的小麋鹿身影，旁邊有象徵希望「水漾幸福門」造型光廊；鐵花步道兩側入口，分別有「夢幻光城堡」及手持自拍棒「雪寶拍拍樂」，搭配近200公尺長的「冰晶雪世界」浪漫天幕，陪伴大家進入充滿驚奇與歡樂的耶誕夢幻世界。





昨晚進行試燈，五大主題燈飾及各種浪漫裝飾，吸引許多民眾圍觀拍照打卡，紛紛表示「鐵花新聚落美出新境界了」、「今年台東終於有耶誕節的感覺了」、「麋鹿也太美！好感動！」已掀起討論及搶先打卡熱潮。