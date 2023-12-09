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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

深入艱困區挺小雞　蔡英文掛保證：交給王閔生就對了

▲▼蔡英文幫王閔生站台。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲2024選舉接近，總統蔡英文近來化身最強助選員輔選小雞。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文9日化身最強助選員，下午連跑3場輔選行程，晚間來到台北市文山區幫王閔生站台助選。蔡英文致詞時表示，王閔生出生、長大都在文山區，也做了3屆議員，最了解在地的需要，能力越強、責任越大，「蔡英文掛保證，越困難的任務，交給王閔生，就對了」。

蔡英文說，距離投票只剩下35天，謝謝大家站出來，一起來打拚。台灣要繼續走對的路，就要支持賴清德和蕭美琴，「我們文山區，要有一個更有衝勁、更有活力的未來，就要支持王閔生」。

蔡英文表示，她過去在政大教書，對文山區特別有感情；也因為這樣，我要幫文山區推薦最優秀的人；她也知道，這裡是民進黨的艱困選區，但越艱困、就要越打拚。

蔡英文回憶，2012年她第一次參選總統，在文山區的得票率是3成。那次沒有選上，大家繼續拚。2016年大選，得票率突破4成、有44%；2020年，得票率又再上升、達到46%，「各位，我們越打拚，鄉親就越支持；大家越支持，我們就越打拚」。

「因為有人民的支持、國會過半，蔡英文才能夠做出成績。」蔡英文細數7年任內的政績，台灣的GDP從上任時的17.5兆，到今年預計會突破23兆。也拚出25年來最好的股市表現，從2016年的8131點，翻倍成長，到現在超過1萬7千點，最近台股更超越香港。台灣的總稅收，也從2015年的2.1兆，來到去年的3.2兆，「今年10月的稅收，已經突破3兆元，今年一定會比去年更好」。

「這些成績，代表我們台灣人很拚，政府也很拚，我們的國力也變強了。」蔡英文說，國力變強，政府就有能力照顧人民，推動長照2.0、0到6歲國家一起養、校園班班有冷氣。此外，也加薪、減稅增福利，累積還債7960億、是史上最會還債的政府，「我們沒有債留子孫，我們是投資未來，投資下一代」。

蔡英文說，王閔生從2008年一路跟她一起拼到現在，從2009年開始的每一場選舉，王閔生都和她全國走透透，一場又一場的補選，讓人民一次又一次，願意再次相信民進黨，「越艱困，就越打拚，這就是王閔生。蔡英文掛保證，越困難的任務，交給王閔生，就對了」。

蔡英文強調，王閔生出生、長大都在文山區，也做了3屆議員，最了解在地的需要。王閔生也有全國走透透的經驗跟視野，在地方有無微不至的服務，在中央有強而有力的協調能力，「所以，王閔生準備好了！能力越強，責任越大，我們讓王閔生進立法院，幫鄉親做更多的事，幫國家做更多的事」。

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