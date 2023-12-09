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快訊／「將來要大量製造飛彈」　趙少康拋面對共軍「要備三防線」

▲國民黨副總統參選人趙少康。（圖／記者宋良義攝）

▲國民黨副總統參選人趙少康。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康今（9日）表示，兩岸和平是唯一的答案，如果中共希望兩岸和平相處，他跟國民黨總統參選人侯友宜都會向大陸要求，共機不要再越過海峽中線、戰艦不可以繞台，甚至要求大陸沿海對台的飛彈要減量；但趙也強調台灣要準備三道防線，「將來要大量製造飛彈，能造多少就造多少」，若大陸打擊我方，我方也可以打擊你。

趙少康9日晚到台中一中出席青年座談，會中他指出，他當然希望和平，只有選擇和平，沒有辦法選擇戰爭，況且和平跟戰爭不是選擇題，而是和平是唯一的答案，此外和平也非統一，兩者無必然關係。

對於中共，趙少康說，要溝通，喜不喜歡中共是一回事，要不要溝通是另一回事。如果中共希望兩岸和平相處，他跟侯友宜都會向大陸要求，共機不要再越過海峽中線、戰艦不可以繞台；我方釋善意表示不會獨立，因此也會要求大陸釋善意。

趙少康還說，他可能還會要求大陸，讓我方的軍事觀察員到大陸，看看沿海軍事部署，對台灣的飛彈要減量，至少三分之一或一半，甚至東部戰區戰力要減少。

趙少康指出，我方也要準備三道防線：第一、源頭打擊，若大陸打擊我方，我方也可以打擊你，我國有愛國者飛彈、雄三飛彈、天弓飛彈等，「將來要大量製造飛彈，能造多少就造多少」，最好不要戰爭，但如果大陸打我方，我方就源頭打擊，打大陸的機場、基地、沿岸。

趙少康再指，第二、海上殲滅（共軍）：空對艦、地對艦、艦對艦的飛彈，用各種火炮，集中在台灣海峽140至300公里；第三、若有些殘餘部隊上岸，我方就要在灘頭阻擋，用各種武器、火炮，「上岸時阻絕你」，不能讓共軍上岸，「你上岸，我們就很頭痛，就很麻煩」。

另外，趙少康也提及，軍事要跟美國合作，靠美國，而經濟還是要大陸的市場，他希望台灣能夠左右逢源，讓大家都要拉台灣，「我們應該要有這本事的」。

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