萊豬核食巴西蛋　盧秀燕新竹站台：民進黨執政不知道能吃什麼！

▲「選票分散就是保障民進黨繼續執政!」盧秀燕呼籲選票集中。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

「台中媽媽」盧秀燕今日展開西台灣輔選行程，一路從台中、台北、新竹到高雄，她在新竹場站台力挺鄭正鈐，呼籲支持者集中選票，把鄭正鈐留在國會。

盧秀燕早上7點多從台中出發往台北，幫賴士葆、鍾小平、王鴻薇站台，結束後再前往協助侯友宜拍攝競選廣告，之後馬不停蹄南下新竹幫鄭正鈐輔選，結束行程後要趕4點20分的高鐵到高雄，晚上再回台中。盧秀燕說，自己現在沒有要選，之所以這麼辛苦，全都是為了國家、為了人民。

▲▼盧秀燕批民進黨，騙大家吃萊豬可以換外交，結果邦交國不增反減。





盧秀燕說：「民進黨執政給我們吃萊豬、巴西蛋、吃核食，下一次如果又執政，不知道要給我們吃什麼，民進黨騙大家吃萊豬可以交換外交，結果馬英九、李登輝、陳水扁執政，我們邦交國20幾個國家，現在蔡英文執政，我們邦交國剩下13個，掉了9個國家。」

盧秀燕痛批民進黨執政，「殘害我們的身體、影響我們的健康」，結果我們的邦交國不增反減，如果民進黨繼續執政，可能剩不到10個，「民進黨喊台獨，什麼是台獨，台灣很孤獨」，同時向支持者喊話「選票分散就是保障民進黨繼續執政！」呼籲選票一定要集中。