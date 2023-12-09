趙少康現身台中「直球對決年輕人」　51.2%高中生要問兩岸題

▲國民黨副總統候選人趙少康今晚現身台中，與多所高中學生進行座談。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者許權毅／台中報導

國民黨副總統候選人趙少康今（9）晚現身台中，與台中多校高中生舉行座談，趙少康現身會場時，有學生熱情揮舞國旗歡迎，趙也熱情比出手勢問「吃飯沒」。會前聯訪，趙少康也提及今日心情，並表示會公布與「青少年有關」政策。主辦單位則統計，學生最想知道的是「兩岸議題」，高達51.2％。

趙少康表示，台中也是我的故鄉，台中一中也是我的母校，能夠回到故鄉跟年輕朋友來互動，聽他們的意見、回答他們的問題，我覺得很有意義，今天很高興。

至於要跟學生討論什麼題目？趙少康說，我會把自己求學的趣事跟大家說一下，不只是現在學生很調皮，以前也很調皮，可能想像不到當時我有多調皮，再來就是人生一些過程，怎麼考大學，最主要還是他們有事先發問卷，他們有想問的問題，就到時候來簡單說一下。

要如何拉近跟年輕人的距離、增加年輕選票？趙少康表示，這一點我就覺得很可惜，孫中山先生當年革命都是年輕人，17、8歲到19、20歲，很多都是留日的留學生，還是在滿清末年的時代，多麼不簡單，如果不革命前程無限，但是拋頭顱灑熱血，也都是年輕人，黃花崗72烈士就是他們的年輕人，年輕人很簡單就是理想性很高，要符合社會正義，要讓他覺得參與活動有意義，就像當年推翻滿清、建立民國等。

趙表示，同樣的，政黨也要讓年輕人知道「要把國家帶到哪裡去」，這是我們要努力的方向。此外，趙少康也說，今天會提出一些政見跟青少年有關，他們關心的話題層面很廣，讓我很驚訝。

此外，侯友宜提出的青年購屋政見，被賴清德指出「專家學者認為對年輕人不見得是好的」。趙少康說，這當然是好的，不然為何有媒體今日拿一整版來罵人？就表示是打到年輕的需要。

趙表示，現在買房子最大的問題就是頭期款，要籌這筆錢很困難，幾百萬也不是小錢，加上若家裡也沒錢、認為不想要接受父母金援，國家做莊幫你擔保，銀行放膽去借，有問題銀行負責，對年輕人當然是好，學者專家有不同意見當然尊重，但是有這麼多學者專家，努力這麼多年也沒有解決年輕人買房的問題，其他政黨解決不了，我們來。

有媒體提問，柯文哲先前稱趙少康是上個世紀的人，年輕人不會想對話。趙少康馬上轉頭向主辦活動的紀姓同學詢問「你是上世紀的人嗎？我如果是上世紀，他也是上世紀的？怎麼對話呢？」紀姓同學則說，希望不同政黨都能開啟對話，也會邀請柯文哲、賴清德與蕭美琴，但先前曾邀請過柯文哲、郭台銘，都被婉拒。

台中一中學生自製串連黨今晚舉行「串連與青年之約」邀請國民黨副總統候選人趙少康、立委候選人江啟臣到場。現場有台中一中、台中二中、台中女中、文華高中、興大附中多名高中生報名，先前已問卷蒐集問題，學生最想知道「兩岸議題」。