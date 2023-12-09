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賴清德喊台灣在中華民國才會在　「接受九二共識中華民國就不見了」

▲▼賴清德出席「桃園市第六選區立法委員趙正宇大溪競選總部」成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲賴清德出席「桃園市第六選區立法委員趙正宇大溪競選總部」成立大會。（圖／賴清德競選總部提供，下同）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（9日）出席「桃園市第六選區立法委員趙正宇大溪競選總部」成立大會，賴清德致詞時指出，學運女神周庭參加學運被中國政府終生通緝她，香港發生的事千萬不要在台灣發生。他也提到，另一組候選人一邊喊保衛中華民國，一邊又接受九二共識、一中原則，中華民國就不見了不是嗎？台灣存在中華民國就存在，保衛中華民國要優先守護台灣。

賴清德致詞表示，趙正宇溫暖助人、深耕基層，讓鄉親看得到、找得到，服務不分階層與黨派，大溪眾所矚目的「大溪大禧」慶典之所以能順利舉辦，就是仰賴鄭文燦與趙正宇分別在中央與地方共同合作，不僅結合傳統民俗、街頭市集，更融入現代藝術活動，將城市變成一座博物館，促進地方繁榮。

賴清德強調，趙正宇在國會長期支持台灣路線，且問政專業，為桃園爭取許多交通建設，包含八德交流道、台66快速道路銜接國三，更推動桃園捷運綠線延伸至中壢、三鶯線延伸至八德。除此之外，趙正宇也爭取八德區雨水調節池、石門水庫中庄調整池，以及成功橋、建國路等要道的排水系統工程，改善地方水利問題，保障鄉親的健康與安全。

賴清德也提到，中研院這兩天舉辦論壇，邀請海內外學者討論香港近年變化，包含政治、經濟、食衣住行等方面討論，結論是香港已經失去民主自由，經濟也退步，幾十萬香港人已經離開，其中一位學運女神周庭，她參加學運被中國政府判刑，甚至要終生通緝她。

賴清德表示，學運在台灣很自然、正常，看看香港，學生參加學運，卻被抓被關，放出來還會被終身通緝，周庭說一輩子都不會回香港，20幾歲的女孩子有家歸不得，這是多難過的事情，香港發生的事，千萬不要在台灣發生，要珍惜台灣的民主自由。

賴清德說，很多人問台灣現在有什麼問題嗎？但現在沒問題，但未來若走錯路或回頭路，處境會很困難，其他2組候選人，一個喊支持九二共識、一個喊兩岸一家親，都是一中原則，中國2019年元旦就認定九二共識、一中原則就是一國兩制。

賴清德指出，任何一組候選人若接受九二共識，未來談判台灣就沒主權了，他們一邊喊說要保衛中華民國，一邊又接受一中原則，中華民國就不見了不是嗎？政府要守護台灣，台灣存在中華民國就存在，保衛中華民國要優先守護台灣，主權絕不能讓。

▲▼賴清德出席「桃園市第六選區立法委員趙正宇大溪競選總部」成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

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