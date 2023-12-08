回萬里站台　賴清德激動泣不成聲：沒想過從政可以走到現在

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年選舉進入倒數36天，民進黨總統參選人賴清德8日下午連續到金山、萬里幫立委參選人賴品妤站台。在來到家鄉萬里時，賴清德想到從小成長到從政後受的幫助，一度情緒激動、泣不成聲，邊致詞邊拭淚，萬里是他成長的根、台南則是從政的根，他都沒有忘，「從小時候就受到大家幫忙，我是真的很感謝大家」。

賴清德在萬里場致詞時說，今天很高興回到萬里，這邊是他出生長大的地方，「我在台上看到台下的每一位支持者，越看越感動，心情越來越激動」；賴說，台下還看到老師，2位是神雕俠侶、模範師表，國中的時候都很敬愛他們。特別是陳老師非常幽默，也常帶學生打籃球，籃球技巧非常好，「所以我站在台上看到陳老師跟劉老師，就想到過去國中的種種，我用一鞠躬感謝老師」。

接著賴清德一一看著台下的支持者，幾乎都是過去的親朋好友等，「親戚、長輩、鄰居、同學都來，還有爸媽的朋友，真的很謝謝」。

賴清德接著情緒激動表示，「雖然已經離開很多年，但每次回來萬里，站在台上，還是覺得很...」，隨即忍不住落淚、泣不成聲頻頻拭淚，「因為大家知道...」、「我本來是想要當醫生...」。

賴清德說，以前沒想到會走上政治這條路，也沒想到可以一路走到現在，這個過程受到很多人的幫忙。賴哽咽表示，萬里是他出生長大的地方，是他的根，台南則是政治生涯的根，對他來說都很重要，「從小時候就受到大家幫忙，我是真的很感謝大家」。

賴清德一邊拭淚一邊說，一路上很多親朋好友的幫忙，包括老師的幫忙，過去在台南從政也受到很多人的幫忙，但他雖然是副總統、行政院長、台南市長、台南市議員、國大代表，「我都沒有忘記我的根是在萬里、是在新北市」。

賴清德表示，每年都會回來萬里拜拜，很感謝大家，看到大家這麼踴躍走出來支持他，「我很感動、很感謝」。他強掉，這次選舉選賴清德的意義，就是台灣在面對中國威脅、且在國際上不斷進步，賴清德出來就是要守護台灣。