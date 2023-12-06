最高檢攜士檢為創意反賄MV揭序幕！檢察長錄國台客語「打怪」

記者黃宥寧／台北報導

最高檢檢察官周志榮、林邦樑今（6日）赴士檢視察選舉查察業務，並為反賄選創意MV「貪婪養的怪物」首映揭序幕，宣示共同拒絕賄選。該部MV出自8年級社勞人創意靈感，唱出賄選背後來自貪婪的心，唯有共同拒絕賄選，堅決向貪婪怪物說「不」才是正途。除反賄選MV外，顏迺偉檢察長親錄國、台、客三聲帶反賄叮嚀，盼共創好選風，將所有貪婪的怪物一網打盡。

二合一選舉將近，士檢已如火如荼展開查賄及反賄各項作為，最高檢察署檢察官周志榮、林邦樑今（6）日也聯袂前來，視察選舉查察業務，2名檢察官過去均曾擔任六都檢察長，查賄及辦案經驗豐富，此行一方面勉勵及肯定士檢這段時間的種種努力外，一方面也提供寶貴意見，同時提醒同仁，選舉活動白熱化，應隨時提高警覺，嚴密查察，以確保選舉順利進行。

▲（左起）士檢檢察長顏迺偉、最高檢檢察官周志榮、林邦樑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

在顏迺偉檢察長帶領下，各查賄專組主任檢察官共同與會，並由選舉查察執行秘書陳彥章主任檢察官報告迄今各項具體查賄及多元反賄作為，包括截至目前為止，士檢已分案49件賄選案件（類型有選舉賭盤、一般賄選、連署賄選、境外勢力介選、深偽影片假訊息等），其中羈押3人，後續仍積極偵辦中。

也藉此機會，隆重推出由法務部、最高檢指導，士檢製作的反賄選創作歌曲「貪婪養的怪物」MV首映會，讓反賄選宣導不只跟上潮流，更走入年輕族群的眼簾，影片中帶出賄選所衍生貪婪與人性的反思，影片兼具質感與可看性，賄選帶來的惡果更是令人印象深刻。

▲創意反賄MV結合多元元素，唱出賄選恐帶來的災難。（圖／記者黃宥寧攝）

該部創意嘻哈MV是透過榮譽觀護人協進會資源，找8年級斜槓創作吳姓社勞人合作，透過3周溝通，創作出這首突破傳統反賄宣導正經嚴肅基調，走極具節奏感的嘻哈曲風，且旋律又特別好聽，影片則由另名社勞人透過電腦特效，集結檢警查辦賄選新聞報導、選票換鈔票、斂財貪污綁標等金錢遊戲發想，讓人看得目不轉睛。

特別的是，從歌詞看透賄選背後的動力來自貪婪的心，當金錢遊戲玩過頭，貪婪養出怪物，將是政府腐敗、國家災難的開始，唯有共同拒絕賄選，堅決向貪婪怪物說「不」，才是正途。

▲最高檢與士林地檢署主任檢察官們為反賄MV「貪婪養出怪物」揭序幕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

除反賄選MV外，顏檢察長利用1晚練客語，親錄國、台、客語三聲帶的反賄播放帶，接下來將隨著垃圾車，穿梭在轄區每一個角落穿插播放，或將在各鄰里辦公室，搭配適當場合或在地活動強力放送，叮嚀民眾如發現賄選情資，可立即撥打0800-024-099再按4的檢舉專線，檢舉賄選拿獎金，共同創造好選風。