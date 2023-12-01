台南檢警速破選前首件槍擊案　檢察總長：挑戰公權力者緝捕到案

▲檢察總長邢泰釗南下台南慰勉檢警迅速偵破槍擊案 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

台南市北門區於11月15日晚發生槍擊案，網路流傳槍擊影片並經媒體披露，台南地檢署鍾和憲檢察長隨即指派林怡君檢察官指揮專案小組偵辦，在短時間內將涉案人員20餘人及逃逸至境外被告、槍手先後拘捕歸案，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見3人獲准，並將作案槍械扣案，展現檢警執法態度及決心。

台南檢警合作無間成功迅速緝捕犯嫌到案，維護選前治安，展現查賄制暴能力及決心。邢檢察總長於今（1）日上午親赴台南致贈水果，慰勉檢警辛勞，由台南地方檢察署鍾和憲檢察長及台南市政府警察局廖宗山局長代表接受。

邢總長表示：「台南檢警迅速破獲此案，展現執法團隊不但有破案的決心，更有破案的能力，並對蠢蠢欲動的不法之徒產生嚇阻效用。」

邢總長對於台南地檢署與台南市政府警察局辛勞偵辦此一社會矚目之槍擊案予以肯定，並表示：「廖宗山局長長期在警界服務，屢破刑事重案，是一位有操守、有能力的局長，是公認的警界鐵漢，本人極為欽佩，期勉廖局長能夠持續發揮刑事專才，除暴安良，維護治安。」

鍾和憲檢察長表示：「面對台南治安挑戰，檢警有絕對的共識與決心，全力偵辦，不論選前選後，若有重大治安案件發生，必定除暴安良，維護臺南治安。」

邢總長期勉台南檢警同仁在鍾檢察長及廖局長帶領下，持續嚴查速辦不法份子，為臺南地區治安繼續努力，以安定民心與維護社會秩序。