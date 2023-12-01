　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南檢警速破選前首件槍擊案　檢察總長：挑戰公權力者緝捕到案

▲檢察總長邢泰釗南下臺南慰勉檢警迅速偵破槍擊案 。（圖／最高檢察署提供）

▲檢察總長邢泰釗南下台南慰勉檢警迅速偵破槍擊案 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

台南市北門區於11月15日晚發生槍擊案，網路流傳槍擊影片並經媒體披露，台南地檢署鍾和憲檢察長隨即指派林怡君檢察官指揮專案小組偵辦，在短時間內將涉案人員20餘人及逃逸至境外被告、槍手先後拘捕歸案，經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見3人獲准，並將作案槍械扣案，展現檢警執法態度及決心。

▲檢察總長邢泰釗南下臺南慰勉檢警迅速偵破槍擊案 。（圖／最高檢察署提供）

▲檢察總長邢泰釗南下臺南慰勉檢警迅速偵破槍擊案 。（圖／最高檢察署提供）

台南檢警合作無間成功迅速緝捕犯嫌到案，維護選前治安，展現查賄制暴能力及決心。邢檢察總長於今（1）日上午親赴台南致贈水果，慰勉檢警辛勞，由台南地方檢察署鍾和憲檢察長及台南市政府警察局廖宗山局長代表接受。

邢總長表示：「台南檢警迅速破獲此案，展現執法團隊不但有破案的決心，更有破案的能力，並對蠢蠢欲動的不法之徒產生嚇阻效用。」

邢總長對於台南地檢署與台南市政府警察局辛勞偵辦此一社會矚目之槍擊案予以肯定，並表示：「廖宗山局長長期在警界服務，屢破刑事重案，是一位有操守、有能力的局長，是公認的警界鐵漢，本人極為欽佩，期勉廖局長能夠持續發揮刑事專才，除暴安良，維護治安。」

鍾和憲檢察長表示：「面對台南治安挑戰，檢警有絕對的共識與決心，全力偵辦，不論選前選後，若有重大治安案件發生，必定除暴安良，維護臺南治安。」

邢總長期勉台南檢警同仁在鍾檢察長及廖局長帶領下，持續嚴查速辦不法份子，為臺南地區治安繼續努力，以安定民心與維護社會秩序。

ET快訊
Melody當年閃婚「就是戀愛腦！」　恢單4月揭失和主因
快訊／老翁離家失蹤　4天後被發現陳屍250m深溪谷
火辣網紅遭撿屍求償4萬　惡男外流出浴片：是鑲鑽？
高薪夫妻找房「隨便都2500萬」　老婆秒勸退：無法出國
快訊／和闆娘走太近被唸不檢點　弟抓狂砍哥10多刀遭收押
明天2地濕涼下探14度！　高山「下周一可望迎初雪」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

長榮老三連襟買兇暗算老臣！窩裡反抖出奪權陰謀　判決結果出爐

快訊／嘉義81歲翁離家詭異失蹤　4天後被發現陳屍250m深溪谷

林右昌視察桃園市警局　運用警力查賄、打擊境外勢力介入大選

台南檢警速破選前首件槍擊案　檢察總長：挑戰公權力者緝捕到案

快訊／和闆娘走太近被碎唸不檢點　弟抓狂砍哥10多刀遭收押

戴資穎擔任檢察機關反賄大使　檢察總長邢泰釗南下致謝

金門驚見「3米長超巨緬甸蟒」過馬路！　民眾嚇壞：不是在冬眠嗎

防範境外勢力介入大選　北檢：快掃車站QRcode隨時檢舉

15歲女學生挺10月孕肚上學！校方竟渾然不知　教育局啟動輔導

獨／退休名師遭外甥捅死！丈夫和兒女赴殯儀館　悲痛陪同相驗

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

長榮老三連襟買兇暗算老臣！窩裡反抖出奪權陰謀　判決結果出爐

快訊／嘉義81歲翁離家詭異失蹤　4天後被發現陳屍250m深溪谷

林右昌視察桃園市警局　運用警力查賄、打擊境外勢力介入大選

台南檢警速破選前首件槍擊案　檢察總長：挑戰公權力者緝捕到案

快訊／和闆娘走太近被碎唸不檢點　弟抓狂砍哥10多刀遭收押

戴資穎擔任檢察機關反賄大使　檢察總長邢泰釗南下致謝

金門驚見「3米長超巨緬甸蟒」過馬路！　民眾嚇壞：不是在冬眠嗎

防範境外勢力介入大選　北檢：快掃車站QRcode隨時檢舉

15歲女學生挺10月孕肚上學！校方竟渾然不知　教育局啟動輔導

獨／退休名師遭外甥捅死！丈夫和兒女赴殯儀館　悲痛陪同相驗

12星座「最新一周運勢」！處女有好運　白羊發現真愛

長榮老三連襟買兇暗算老臣！窩裡反抖出奪權陰謀　判決結果出爐

于卉喬相隔4年復出拍電影！　「16歲抽高換髮色」變少女獻銀幕初吻

快訊／嘉義81歲翁離家詭異失蹤　4天後被發現陳屍250m深溪谷

Melody當年閃婚「就是戀愛腦！」　恢單4月揭失和主因：怪我自己

林右昌視察桃園市警局　運用警力查賄、打擊境外勢力介入大選

台南檢警速破選前首件槍擊案　檢察總長：挑戰公權力者緝捕到案

U12中華隊長長大了！　味全龍陽念祖捐5萬回饋東體

鄭欣宜神隱7個月「宣佈新計畫」　感性發文：相信許願的力量　

山下智久搭電車去鬧區！　「混入人群沒被發現」網激動：好想巧遇

阿金不吃飯「怕被媽罵」　叼豬玩偶到碗裡幫忙吃

社會熱門新聞

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

女大生揪同學喝酒遭性侵！他大喊：要出來了

保時捷擊落街道猴！高職男無照闖紅燈　斷腿還要賠百萬

即／國1台中奧迪休旅「猛撞緩撞車」全線封閉

按摩女遇臨檢跑了　女性內褲留床上男被逮

三重警勾結詐騙集團　蹲點摩鐵偷拍勒索

北屯惡狼3度性侵女室友　上訴二審結果關更久

29歲獵人騎車下山槍枝走火　頭部重傷身亡

四方電巴3司機免費開還倒貼2萬油錢　大學生喊暖

專挑偷情名車勒索　10上市櫃副總、副院長買單

即／高雄工安意外！工人遭山貓輾壓　送醫搶救不治

快訊／海產店兄弟口角　弟持刀砍哥「左頸濺血」

即／台中驚見3m長天坑　疑自來水管線破裂釀禍

更多熱門

相關新聞

戴資穎任反賄大使　檢察總長南下致謝

戴資穎任反賄大使　檢察總長南下致謝

最高檢察署及橋頭地檢署、高雄地檢署邀請世界級羽球天后戴資穎擔任反賄大使，號召全體民眾「嚴查境外勢力、對抗假訊息、拒絕選舉賭盤」齊心反賄！檢察總長邢泰釗南下到高雄拜會戴資穎父親表達感謝。

免費遊大陸涉反滲透法　檢察總長說重話

免費遊大陸涉反滲透法　檢察總長說重話

耶路撒冷爆槍擊！2男掃射公車站致2死8傷

耶路撒冷爆槍擊！2男掃射公車站致2死8傷

加拿大槍擊案3死2重傷！　地方首府凶殺案創13年新高

加拿大槍擊案3死2重傷！　地方首府凶殺案創13年新高

屏東地檢署+屏東榮觀20年　逾1千人受惠　

屏東地檢署+屏東榮觀20年　逾1千人受惠　

關鍵字：

臺南地檢署檢察長鍾和憲邢泰釗廖宗山槍擊案

讀者迴響

熱門新聞

不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

林襄被驗胸：有做我會講！

金鐘男主持爆「偷吃保險女業務」

蘭嶼男叫板橋串燒「敢送就穿丁字褲」！結局曝光

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

麻古連5天指定飲品買1送1！

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

國光女神羞認做「一線鮑手術」！

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

Netflix超狂片單來了！4大台片將上架

更多

最夯影音

更多
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面