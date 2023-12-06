開總統選舉盤賭讓票「賭金超過4.5億」　屏東組頭遭收押禁見

▲屏東檢警調查獲總統選舉賭盤 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣余姓男子涉嫌開設總統賭盤，每注金額均為新臺幣1萬元，其內容為「特定總統候選人讓票數十萬」等，檢警調蒐證後，發現涉賭地區涉多縣市，金額逾4億5千元，傳訊他到案，訊後以涉案重大、且有勾串共犯、證人、湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲押禁見獲准。

屏東地檢署楊士逸檢察官於日前接獲情資，指長治鄉有以總統選舉結果開設選舉賭盤情事，指揮東縣調查站、屏東警分局、內埔警分局組成專案小組積極偵辦。

檢警調查出鄭男及陳男於今年7月至11月間，陸續招攬賭客下注以總統選舉結果為標的選舉賭盤，每注金額均為新臺幣1萬元，其內容為「特定總統候選人讓票數十萬」等，經傳喚訊問後，循線查悉係嫌疑人余男涉開選舉賭盤。

隨即執行相關偵查作為，查扣現金30萬元及客戶簽賭帳冊等，經初步檢視該選舉賭盤之賭資規模高達4億5350萬元，賭博標的包括桃竹苗地區之選舉結果，賭客遠及嘉義縣區域。經檢察官複訊後，認余男涉嫌違反總統副總統選舉罷免法第88條之1第4項、刑法第268條圖利聚眾賭博罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯、證人、湮滅證據及逃亡之虞，於(5)日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見獲准。

屏檢指出，法務部於今年11月30日訂頒「法務部審核境外勢力介入選舉及選舉賭盤檢舉獎金給與基準」，關於檢舉選舉賭盤依賭盤所涉及選舉類型給與5萬至500萬元之一般獎金，並依實際查獲參與賭博人數、賭注金額及扣押賭資金額之數量加發特別獎金，旨在鼓勵民眾檢舉選舉賭盤，避免選民之投票意向繫於賭博標的，而對民主選舉之純潔性造成危害；在選前倒數計時的時刻，該署將全力查緝任何透過金錢、暴力等手段影響選舉公正性之不法行為，並呼籲全民勇於檢舉選舉不法，齊心維護乾淨選風、落實選賢與能。