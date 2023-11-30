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社會 社會焦點 保障人權

7人集團山區煉毒！買二手車運原料　屏東檢警查扣3百多公斤安毒

▲屏東地檢署偵結起訴李男等７人製毒集團成員 。（圖／資料照）

▲屏東地檢署偵結起訴李男等７人製毒集團成員 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署指揮警方偵辦李姓男子7人，將含有毒品先驅原料成分之感冒藥錠進行化學作用後，提煉安非他命，檢警經2年追緝，在新北市中和區、南投埔里鎮、屏東縣麟洛鄉等地執行搜索，查扣安非他命成品毛重約313.85公斤毒品及提煉工具等物，訊後依違反毒品危害防制條向法院聲押禁見獲准，今(30)日將他們分別起訴。

屏東地檢署李忠勳檢察官指揮刑事局中部打擊犯罪中心、臺中市警局大雅分局、高雄市警局鼓山分局、彰化縣警察局刑警大隊組成專案小組，追查李姓男子等人煉毒集團。

檢警發現，李男出資購買相關設備器具、化學溶液及可提煉出製造甲基安非他命之毒品先驅原料之感冒藥錠，在其所承租位於麟洛鄉的鐵皮屋內，將含有毒品先驅原料成分之感冒藥錠進行化學作用，而分解出前開毒品先驅原料；並由潘男指示王男承租坐落埔里鎮之鐵皮屋廠房，作為放置設備器具、化學溶液及產製毒品原料之處所及產製甲基安非他命的處所；再將該批原料於今年3至7月間，運住埔里廠放置、提煉。

檢警於7月底及8月初先後兩次執行搜索，查扣313多公斤毒品及提煉工具，逮捕李男7人，訊後向法院聲押禁見獲准並在今天起訴。

檢方指出，該案係於2020年間接獲相關情資，歷經2年蒐證，發現該分工精細之製毒集團尋覓山區偏僻無人煙適合製毒之處所，透過長期配合之中古車行，以人頭過戶購買貨車後，預先藏放於中古車行，俟製毒器具、原料均購買準備齊時，再將中古車載運至南投，於偏僻空地，輾轉交由共犯同樣駕駛以人頭辦理過戶之車輛，將機具、原料搬運進廠製毒，該集團製毒手法成熟，經專案小組鍥而不捨追查而破壞，及時阻斷大量戕害國民健康及社會治安之毒品流入市面，並遏止該等犯罪組織之擴張。

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