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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲嗆賴清德台獨金孫變「龜孫」　綠曝稱號來源：那誰是陸龜孫？

▲▼民進黨團 國民黨賄選最大黨 輿情回應 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲靠自媒體拚選舉，日前嗆民進黨總統參選人賴清德「台獨金孫變台獨龜孫」，更自稱「深綠」、外交延續「小英模式」，對此，民進黨團8日回應，民進黨、賴清德主張很簡單就是兩岸互不隸屬，柯要選總統卻不說清楚自己未來方向、一天到晚潑髒水，且「台獨金孫」外號最初源自中國，那想問誰是中國龜孫？

對於柯文哲說法，民進黨團書記長莊瑞雄表示，政黨競爭民眾喜歡看到的是候選人特質、政見以及國家願景，藍白合破局後柯文哲也不是沒地方去，還可以拜廟、站路口甚至在網路上宣傳，但不談自己治國願景，一天到晚潑髒水沒有必要。

莊瑞雄指出，民進黨、賴清德主張很簡單就是兩岸互不隸屬，任何總統候選人在辯論會時，沒有人敢講台灣的主權在民是包含對岸10多億中國人，這就是台灣內部共識，把國家定位主張不斷透過話術傳播、不談自己價值，這討不了什麼便宜，奉勸各政黨主要候選人還是要提出理念跟主張。

民進黨團幹事長劉世芳表示，柯文哲現在是民眾黨總統候選人，對台灣前途走向是什麼應該說清楚講明白，但現在只看到口號，昨天看到柯說自己是深綠、今天又罵賴清德是台獨金孫，這個稱號最初是從中國飄洋過海來的，那請問下誰是中國龜孫？

劉世芳直言，柯文哲對台灣未來方向應該說清楚講明白，一下子藍、一下子綠、一下子白，套一句電視上名嘴所說，現在最容易髒的就是白，都在噴口水，對於競選台灣總統的高規格並非好事。

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