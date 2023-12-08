綠稱進口蛋爭議是抹黑產業鏈　侯辦轟：企圖轉移官商勾結焦點

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

針對今日民進黨記者會稱進口蛋爭議是抹黑產業鏈，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰反批，圖利特定廠商、改標籤、洗產地、銷毀上千萬顆進口蛋浪費公帑，以及民眾買到綠黑蛋，這些種種嚴重影響人民食安的爭議，身為副總統、民進黨主席的賴清德有為此向國人道過歉？大家對問題都還記憶猶新，就只有民進黨敢大言不慚，把自己從「事主變公親」，一心想用政治攻擊，轉移官商勾結、執政無能的焦點。

陳柏翰指出，在一連串的進口蛋爭議中，大家看到資本額50萬的一人公司，拿政府上億的進口蛋補助；也可以看到進口蛋缺乏計畫，導致五千萬顆雞蛋過期銷毀，浪費上億人民納稅錢；甚至進口蛋液未依照採購法進行招標，還出現流向不明的狀況，然而民進黨政府對此始終交待不清，陳吉仲、林聰賢等人紛紛辭官跳船卸責，地方政府只好透過的禁用液蛋的方式，保護人民的食安。

陳柏翰也說，民進黨不願面對人民提出的問題，還繼續依循兩個月前賴清德的口徑，將此定位為政治攻擊，令人感到遺憾，連同昨天農業部長陳駿季被問及2023代表字「缺」、「蛋」分別獲選為第一、二名時，還可以無視人民無聲的抗議，往自己臉上貼金，硬拗為正義之聲、破殼的期待。然而口舌之快的攻擊，以及沒有民意、只有選舉的醜陋嘴臉，只會讓人民更加堅定明年政黨輪替的決心而已。

而針對民進黨對副總統參選人趙少康偏激、投機、鬥雞的不實指控，陳柏翰則表示，民進黨難道忘了賴清德高舉「台灣獨立萬歲」的偏激？難道忘了賴清德曾經「親中愛台」的投機？難道忘了賴清德處處挑釁發言，引發兩岸兵凶戰危的鬥雞？當一隻手指頭指別人，有四支手指頭指向自己，迴力鏢過大就會打到自己，賴清德才是民進黨口中標準的「3G一體」。

