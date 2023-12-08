　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠稱進口蛋爭議是抹黑產業鏈　侯辦轟：企圖轉移官商勾結焦點

▲▼國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

針對今日民進黨記者會稱進口蛋爭議是抹黑產業鏈，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰反批，圖利特定廠商、改標籤、洗產地、銷毀上千萬顆進口蛋浪費公帑，以及民眾買到綠黑蛋，這些種種嚴重影響人民食安的爭議，身為副總統、民進黨主席的賴清德有為此向國人道過歉？大家對問題都還記憶猶新，就只有民進黨敢大言不慚，把自己從「事主變公親」，一心想用政治攻擊，轉移官商勾結、執政無能的焦點。

陳柏翰指出，在一連串的進口蛋爭議中，大家看到資本額50萬的一人公司，拿政府上億的進口蛋補助；也可以看到進口蛋缺乏計畫，導致五千萬顆雞蛋過期銷毀，浪費上億人民納稅錢；甚至進口蛋液未依照採購法進行招標，還出現流向不明的狀況，然而民進黨政府對此始終交待不清，陳吉仲、林聰賢等人紛紛辭官跳船卸責，地方政府只好透過的禁用液蛋的方式，保護人民的食安。

陳柏翰也說，民進黨不願面對人民提出的問題，還繼續依循兩個月前賴清德的口徑，將此定位為政治攻擊，令人感到遺憾，連同昨天農業部長陳駿季被問及2023代表字「缺」、「蛋」分別獲選為第一、二名時，還可以無視人民無聲的抗議，往自己臉上貼金，硬拗為正義之聲、破殼的期待。然而口舌之快的攻擊，以及沒有民意、只有選舉的醜陋嘴臉，只會讓人民更加堅定明年政黨輪替的決心而已。

而針對民進黨對副總統參選人趙少康偏激、投機、鬥雞的不實指控，陳柏翰則表示，民進黨難道忘了賴清德高舉「台灣獨立萬歲」的偏激？難道忘了賴清德曾經「親中愛台」的投機？難道忘了賴清德處處挑釁發言，引發兩岸兵凶戰危的鬥雞？當一隻手指頭指別人，有四支手指頭指向自己，迴力鏢過大就會打到自己，賴清德才是民進黨口中標準的「3G一體」。
 

ET快訊
北海道自由行出事！　6台灣人傷勢曝光
快訊／總統辯論喬定！　12月30日公視登場
快訊／中華隊今抗日　先發打線出爐
台男頂「超大巨雕」闖關！　泰國海關當場扒褲傻眼
快訊／喇舌摸腿女童　淫校長遭解聘！永不任用
國外刪資料筆電寄回台！　「Lin bay好油」爛招曝光
海底撈「神扯服務再+1」　網曝完了：台灣店員又要離職
「97萬YT頻道被刪了」！　米砂改當上班族揭近況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選務錯假訊息流竄　中選會曝「查核平台」：以免觸法

黑熊學院沒有部隊跟槍　沈伯洋澄清謠言：我們比較怕被吊路燈

快訊／總統辯論終喬定！　12月30日公視登場

爆高市政風處「監控候選人」　郭倍宏怒飆喊話賴清德：踹共

綠稱進口蛋爭議是抹黑產業鏈　侯辦轟：企圖轉移官商勾結焦點

時力爆白不分區有「反同愛家公投推手」　批柯文哲同婚立場一變再變

柯文哲自稱「深綠」　綠委示警別被盜版騙：沒看過深綠跟國民黨合作

人力、法規密度不足！林靜儀、吳思瑤、莊瑞雄力挺獸醫師籲下屆立院修法

告發Lin Bay好油網軍案後頻遭冒用身份　謝佩芬嘆：自己和家人被威脅

民調跌跌不休？柯文哲喊話：面對夾殺也能突圍　「不要回到藍綠對決」

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

選務錯假訊息流竄　中選會曝「查核平台」：以免觸法

黑熊學院沒有部隊跟槍　沈伯洋澄清謠言：我們比較怕被吊路燈

快訊／總統辯論終喬定！　12月30日公視登場

爆高市政風處「監控候選人」　郭倍宏怒飆喊話賴清德：踹共

綠稱進口蛋爭議是抹黑產業鏈　侯辦轟：企圖轉移官商勾結焦點

時力爆白不分區有「反同愛家公投推手」　批柯文哲同婚立場一變再變

柯文哲自稱「深綠」　綠委示警別被盜版騙：沒看過深綠跟國民黨合作

人力、法規密度不足！林靜儀、吳思瑤、莊瑞雄力挺獸醫師籲下屆立院修法

告發Lin Bay好油網軍案後頻遭冒用身份　謝佩芬嘆：自己和家人被威脅

民調跌跌不休？柯文哲喊話：面對夾殺也能突圍　「不要回到藍綠對決」

路透社記者中彈身亡！外媒採訪團黎巴嫩遇襲　調查：以色列做的

選務錯假訊息流竄　中選會曝「查核平台」：以免觸法

台北大巨蛋首轟難產中　韓國教頭：韓國巨蛋較容易開轟

高雄酒駕男透天2919萬拍出　母親卻變債權人爆爭議

李多慧變擋泥板！　本尊被逗樂連貼愛心符號...罕見回3字

他感慨「青少年不看電影了？」　眾人點頭嘆：都在玩手機

黑熊學院沒有部隊跟槍　沈伯洋澄清謠言：我們比較怕被吊路燈

短效血壓藥「恐致腦梗塞」！年用3615萬顆　食藥署即起限縮適應症

快訊／總統辯論終喬定！　12月30日公視登場

爆高市政風處「監控候選人」　郭倍宏怒飆喊話賴清德：踹共

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

政治熱門新聞

媒體人曝3理由：要賴清德如何不恐懼

購屋免頭款！侯友宜拋「侯康貸」　最高貸1500萬利息補貼0.5%

2023年度代表字3月就預言　洪孟楷：不該發生

黃光芹宣布退出20年政論節目　曝未來動向

ET民調／柯盈配再跌！18.1%墊底　侯康配、賴蕭配僅差5.2個百分點

LIVE／石破天驚政策來了！　侯友宜、趙少康提「青年購屋有好康」

賴民調破40％　郭正亮：西瓜效應來了

ET民調／區域、不分區立委支持度　國民黨都奪冠

月付1.9萬就可買房！侯友宜推購屋政策　估1年5萬戶政府補貼140億

賴清德認證吳崢是中和人！張智倫開酸

快訊／國軍偵獲中共氣球越中線　出沒基隆西南方「向東飄行後消失」

北一女師轟108課綱「無恥」　林靜儀：為何一定要聽她意見？

柯喊民調沒雪崩　3人都在誤差範圍

北一女老師轟108課綱刪文言文「無恥」　王定宇反擊：無教育專業

更多熱門

相關新聞

柯文哲自稱「深綠」　綠委示警別被盜版騙：沒看過深綠跟國民黨合作

柯文哲自稱「深綠」　綠委示警別被盜版騙：沒看過深綠跟國民黨合作

民眾黨總統參選人柯文哲日前播出的華視專訪時表示，若當選總統在國防外交上會走蔡英文路線，更自曝內心本質仍是深綠。對此，民進黨立委林俊憲7日表示，任何人要加入台灣本土路線的陣營，當然都歡迎，但自己沒看過哪個真正的「深綠」會跑去跟國民黨合作，至少在這一點上，希望柯文哲能給其他「深綠」們一個解釋。

民調跌跌不休？柯文哲喊話：面對夾殺也能突圍　「不要回到藍綠對決」

民調跌跌不休？柯文哲喊話：面對夾殺也能突圍　「不要回到藍綠對決」

侯友宜拋青年購屋免頭款　民進黨：將青年置於更大還債風險中

侯友宜拋青年購屋免頭款　民進黨：將青年置於更大還債風險中

綠營啟動海鯤護國全台辦百場街講　喊話拒絕讓韓國瑜成立院龍頭

綠營啟動海鯤護國全台辦百場街講　喊話拒絕讓韓國瑜成立院龍頭

侯友宜稱白小雞邀站台　黃珊珊：自己在幻想？

侯友宜稱白小雞邀站台　黃珊珊：自己在幻想？

關鍵字：

2024總統2024侯友宜國民黨趙少康進口蛋

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

「台灣70萬內新車」只剩這6款

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

米砂「97萬YT頻道被刪了」！

彰化男果園綑女友　芭樂公主被斷臂砍死

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面