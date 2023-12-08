選務錯假訊息流竄　中選會曝「查核平台」：以免觸法

記者詹宜庭／台北報導

中選會8日表示，由於大選將至，近期又有許多選務錯假訊息四處流竄，稱中選會、數發部電腦系統會作票，或是造謠各地投開票所在開票前不會宣布領票人數等。中選會提醒，若收到選務錯假訊息時，民眾除了可至中選會官網查詢正確訊息，另也可加入「Cofacts真的假的」、「Mygopen」、「美玉姨」、「趨勢科技防詐達人」等LINE官方帳號，或藉由「台灣事實查核中心」等查核報告反制選務錯假訊息，以免傳播錯假訊息被檢舉而觸法。

中選會表示，總統選舉、立委選舉是中選會及直轄市、縣市選委會依法辦理的選務，並以直轄市、縣市政府及鄉鎮市區公所等各機關學校的公教同仁為兼辦主力，全體選務人員均奉公守法依法辦理選務外，整個選務的辦理，更有完整的監票程序，無論是國民黨、民進黨及民眾黨都可依法推派監察員參與監票作業。

不僅如此，中選會強調，各投開票所在開票完畢後就會宣布各該投票所的開票結果，除張貼投開票報告表於投開票所，讓民眾周知外，隨即也將投開票報告表儘速送鄉鎮市區選務作業中心進行登載作業，以傳送至中選會中央選情中心計票系統，整個過程都是透明嚴謹的。

另外，中選會說明，在投票結束後、開票前選務工作人員也會宣布領票人數，且開票後還必須填寫投開票報告表公開張貼，而讓監察員與參觀開票的民眾公開檢視；因此，中選會再次提醒，若收到選務錯假訊息時，除勿輕信、更勿轉傳外，中選會官網也都可以查詢正確訊息，另也可加入「Cofacts真的假的」、「Mygopen」、「美玉姨」、「趨勢科技防詐達人」等LINE官方帳號，或藉由「台灣事實查核中心」等查核報告反制選務錯假訊息，以免傳播錯假訊息被檢舉而觸法。