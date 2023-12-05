明揚大火政府推修法　南消二大聯手官田產業園區辦說明會

▲台南官田產業園區服務中心李宗燦主任，與消防局第二大隊聯手舉辦「從消防面談公共安全」說明會，針對工廠公共危險物品的使用及相關消防安全議題進行宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



屏東明揚國際科技公司大火，造成重大人命傷亡，其中包含4個消防員殉職，有鑑於此，5日官田產業園區服務中心李宗燦主任與消防局第二大隊聯手舉辦「從消防面談公共安全」說明會，針對工廠公共危險物品的使用及相關消防安全議題進行宣導。

會中70多位官田工業區各廠商工（職）安負責專員及相關人員踴躍出席，顯示明揚大火後業界對於消防及公共安全的重視，整場說明會討論熱絡，圓滿成功。

說明會特邀第二大隊楊奇樺組長前往主講，針對明揚公司大火中，所使用的第五類公共危險物進行探討，並將工廠使用到的危險品，應如何申報或改善，及實際安檢時遇到的樣態，都在說明會中進行分享，尤其11月30日行政院通過「消防法部分條文修正草案」，在說明會中也清楚說明，讓與會的人員更瞭解修法的方向，最後也給出業者一些建議，希冀能夠給予工廠消防管理有所幫助。

市長黃偉哲表示，明揚大火案突顯出管理化學品的重要性，一旦發生事故，造成的災害損失是非常巨大的。因此，將預防火災的區塊、工廠管理做得更好，將有助於降低火災發生的風險。

消防局長李明峯指出，在業界使用到的化學品相當多樣，其中公共危險物品區分六大類，因此業者在使用的時候，務必要遵守相關的法規，制定製程的標準作業流程及緊急應變處置，強化工廠的公共安全，也確保消防人員救災安全。

第二大隊大隊長王騰毅表示，特別感謝經濟部官田產業園區服務中心主任李宗燦一起舉辦此次說明會，由於轄內官田工業區進駐的工廠相當多，希冀透過該說明會能夠讓廠商對於公共危險物品能夠有更多瞭解，強化類似場所的消防及公共安全。