消防猛男和女教官上摩鐵「被抓包賠4百萬」　阻妻抓姦再賠5萬

▲曾上過「消防猛男」月曆的消防員和女同事上摩鐵，被妻子抓包。（示意圖／翻攝pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

曾上過「消防猛男」月曆的消防員阿宏(化名)和同事女教官小珊(化名)上摩鐵，兩人一同出房時，當場被正宮抓包，雙方協議簽下4百萬和解書。事後妻子控訴，當時阿宏抓住她手臂強行將她抱離，已侵害她行動自由，求償60萬元，案經台灣高等法院審理，判阿宏限制正宮行動25秒，要賠5萬元。另正宮指阿宏兩人簽了和解書卻不付錢，也經法官判兩人要償還未付清的370萬。

判決指出，阿宏和小珊各有家室，4人都是同事，案發後雙雙離婚。婚姻期間正宮因懷疑阿宏出軌，經小珊丈夫介紹徵信社人員，跟監兩人行蹤蒐證。前年3月3日正宮聽到阿宏和小三前往烏來區溫泉摩鐵的消息，4日一早就和徵信社人員到場埋伏抓姦，果然看到兩人同房離開，雙方發生拉扯，鬧上警局。

正宮事後控訴，阿宏強行抓住她手臂並環抱身體，造成她手臂瘀青，已侵害她人身自由，求償60萬元。阿宏則辯稱，當時正宮和兩名男子擅自闖入房內，他以環抱方式把她拉走，是自我防衛行為。

法官檢視監視器畫面，認為阿宏因想阻止妻子進房，用手臂環抱妻子，強行將她從隔壁房門前帶離，時間長達25秒，並非正當防衛，判他要賠5萬元。

另外，當天雙方前往警局簽立和解書，阿宏和小珊同意連帶賠償正宮400萬元，正宮也同意離婚。不過之後兩人卻遲遲不賠償，又被正宮告上法院，扣除已強制執行的部分，經台灣高等法院判兩人要付剩餘的370萬元確定。

妻子又再拿出徵信社於同年1、2月的跟拍影片、照片，指控阿宏和小珊到彼此住所、共同乘車出遊，再求償60萬元。不過法官認為並無拍到兩人有親密互動，侵害配偶權證據不足，判正宮敗訴。