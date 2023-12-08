2023年度字票選結果是「缺」　邱國正：國防缺更好的場地跟裝備

記者蘇晏男／台北報導

「台灣2023代表字大選」票選結果昨公布，「缺」字以8565票拿下。國防部長邱國正今（8日）受訪時，被問對「缺」字有何體悟？邱回應，他沒有任何體悟，國防方面，缺乏更好的場地做訓練，或更好裝備實現建軍備戰，但都是題外話。

▲邱國正8日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

針對美國參眾兩院軍委會公布協商版2024財政年度國防授權法案內容中，要求美國防部為台灣制定全面的培訓、諮詢與制度性能力建設計畫，以提升台灣戰力，邱國正表示，國軍跟別的國家交流沒有停過，範疇也很廣，從訓練到戰備，對國軍建軍備戰有利的，都是很好的管道，大家相互資料多點，對我們本身怎麼強化工作，絕對是有幫助。

這是否代表美國助台情形越來越檯面化？邱國正澄清，沒有什麼故意檯面化，或不檯面化，國軍建軍備戰按期程在做，推動事情不需要敲鑼打鼓，就是很平穩推動國防工作，而建軍備戰工作，人家有意見，國軍都採納，除美國外，任何資訊，都可以來運用。

有關網傳1份「監聽名單」，對象數千人，包括多名政治人物、退將等，不過最高檢察署指出此為境外勢力的認知作戰。對於該份名單真實性，邱國正說，他不知道，不予置評 ；媒體追問該名單對國安的影響，邱回應，他不知道，不做假定也不易測。