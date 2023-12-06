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社會 社會焦點 保障人權

暗網喊價10萬賣「上千份監聽名單」！藍綠政要都上榜　調查局說明

▲有匿名帳號在暗網出售監聽名單。（圖／翻攝畫面）

▲有匿名帳號在暗網出售監聽名單。（圖／翻攝畫面）

記者閔文昱／綜合報導

網路上近日流傳9張情治單位的「監聽名單」，對象包括多名立委、縣市議員及上千名國人，更指這份名單在暗網以10萬美金拋售，引發司法機關內部高度關注。對此，調查局晚間聲明，這是典型境外勢力藉錯假資訊，對台灣進行認知作戰，將會深入追查。

有網友近日在臉書爆料公社貼出9份文件指出，暗網出現高價出售情治機關偵控數據，數千國人遭監控，喊話其他網友「『綠色恐怖』再起，速查你有無在列！」根據文中圖表，內容包括監聽機關、監察號碼、監聽時間、被監察人、執行監聽作業人員等，並標注資料是由暗網購得，有多達上千名國人被監聽，其中還包括多位藍綠政要。

對此，調查局回應，爆料文件的格式不存在、內容荒誕無稽，法院核發的監聽票不會出現被監聽者姓名，辦案人員執行完畢就會隨案附卷，調查局從沒製作如網路爆料的文件，且內容出現簡體字，例如雲寫成「云」，很明顯是有心人把真實存在的人名、職銜與辦案機關，拼湊瞎掰的文號、門號，以假亂真企圖捏造「監聽政敵」之名、激起國內對立與衝突。

調查局指出，2021年國內舉辦4大公投時，也曾出現類似的不實資料在網路流傳，同樣是加工拼湊的格式，當時溯源追查IP發現是來自境外、透過跳板散播謠言。但本件爆料出現外國駐台機構也被指稱遭監聽，調查局非常重視，研判造謠者不僅意圖挑撥分化以從事認知作戰，還想製造我國被國際友人猜忌的困境。

調查局表示，已協同相關單位深入追查來源，並籲請大眾提高警覺，勿輕信、不轉傳，以免遭錯假訊息誤導利用，破壞國家穩定與社會和諧。

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