網傳「國人遭監控」密件高價賣　綠政要榜上有名驚：號碼不是我的

▲法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

國內2024年總統大選逐漸增溫，各種耳語頻傳，今（6日）有人匿名在社群網站爆料情治單位監聽資料、聲稱論件高價出售，數千名單赫見朝野政要與官員，調查局獲悉緊急清查，發現這是2021年就出現過的拼湊作假手法，格式編排都非現行公文書，內容甚至出現簡體字，研判境外勢力趁國內大選敏感時機，企圖以假訊息挑撥分化從事認知作戰，籲請大眾勿輕信、不轉傳，以免遭誤導利用。

今被PO網的所謂監聽資料，以「國人遭監控！暗網驚現高價出售情治機關偵控數據，速查你有無在列！」的聳動標題，立刻引起網友注意。據悉，被PO網的資料外觀煞有介事，包括被監聽的電話號碼、對象姓名身分、監聽起迄時間、申請單位與作業人員、批准文號等一應俱全，例如監聽機關有調查局、廉政署、警方和憲兵隊。

更引人側目的是，被監聽對象涵蓋多位藍綠政要，但細看內容卻矛盾百出，例如榜上出現「前國民黨副主席、立法院副院長曾永權」，2021年12月到2022年1月被監聽，可是現年76歲的曾永權，2012年就卸任立院副院長、2020年1月卸任國民黨副主席。

此外，榜上還有「第8屆立委，國民黨中央政策委員會副執行長盧嘉辰」，從今年（2023年）9月被監聽到10月，但現年70歲的盧嘉辰2019年就被國民黨開除黨籍，而「前新北市消防局長黃德清」早在今年2月就請辭，爆料文件卻指他今年9月被監聽到10月。

據悉，這篇爆料傳出後，五院某位副院長級的綠營要角看到自己列名榜上，但「那個電話號碼不是我的！」氣得直抱怨無端被移花接木。不過外界更好奇的是，國內情治單位是否真有這樣的內部建檔文件外流。

調查局回應指出，爆料文件的格式不存在、內容荒誕無稽，法院核發的監聽票不會出現被監聽者姓名，辦案人員執行完畢就會隨案附卷，調查局從沒製作如網路爆料的文件，且內容出現簡體字，例如雲寫成「云」，很明顯是有心人把真實存在的人名、職銜與辦案機關，拼湊瞎掰的文號、門號，以假亂真企圖捏造「監聽政敵」之名、激起國內對立與衝突。

調查局指出，2021年國內舉辦4大公投時，也曾出現類似的不實資料在網路流傳，同樣是加工拼湊的格式，當時溯源追查IP發現是來自境外、透過跳板散播謠言。但本件爆料出現外國駐台機構也被指稱遭監聽，調查局非常重視，研判造謠者不僅意圖挑撥分化以從事認知作戰，還想製造我國被國際友人猜忌的困境。

調查局表示，已協同相關單位深入追查來源，並籲請大眾提高警覺，勿輕信、不轉傳，以免遭錯假訊息誤導利用，破壞國家穩定與社會和諧。