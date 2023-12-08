東森自然美斥資3億打造「觀光美容工廠」 王令麟：2028年新增2萬家店

記者任以芳／廣州報導



看好大陸華南地區「愛美」市場，東森集團總裁王令麟親自視察廣州總部辦公室，未來計畫擴充1200平方米辦公室，同時設立旗艦店。總裁王令麟也指出，明年3月上海奉賢工廠啟動後，打造最先進的「科學美容」休閒觀光工廠，讓所有店主老師帶客戶來體驗。東森自然美最終目標，2028年在全大陸新增2萬家門店，成為全大陸美業的領頭羊。

▲ 東森集團總裁王令麟視察廣州總部辦公室 。（圖／記者任以芳攝）



東森自然美在全大陸內地有1200家，其中廣州現有85間門店，東森集團總裁王令麟高度重視華南地區市場，親自飛往廣州視察總部辦公室，希望未來擴充到1200坪空間。



東森自然美明年大力拓展分店，王令麟指出，廣州總部辦公室也要設立旗艦店，之後面向粵港澳大灣區，再輻射到廣西，吸納各地方人力集中到廣州訓練，成為所有華南店主老師最強後盾，不用去上海教育訓練，直接在廣州更接地氣，同時解決人才輸送。

▲ 東森自然美上海奉賢工廠已完工（上圖），靜安區總部未來樣貌（下圖） 。（圖／東森自然美提供攝）



談到未來在大陸規劃投資佈局，王令麟也表示，東森自然美位於靜安區的總部，已經有28年歷史，未來斥資4千萬（單位：人民幣，同下）重新拉皮，換算近2億台幣，要把總部打造成為靜安區一盞最漂亮明燈。



除了上海、廣州總部辦公室全新升級，王令麟還有另一項超前計畫，東森自然美斥資3億建造上海奉賢工廠，剛完成38,000平方米的工程，未來要打造成全大陸最先進「科技美容」工廠，並且和上海復旦大學簽合約，把美業技術再次升級，東森自然美將是「科技美容」領頭羊。

▲ 東森集團總裁王令麟帶領東森自然美成為「科技美容」領頭羊。（圖／記者任以芳攝）

王令麟介紹，「一般美妝工廠有如後廚是不能看，但我的工廠一塵不染，對標最好的國際生物科技標準。」上海奉賢工廠是全大陸第一家美容觀光工廠，讓所有店主老師邀請會員到上海，落地接待一天參觀旅遊行程，所有生產流程公開透明。



除了照顧愛美會員也要兼顧他們的家人，王令麟指出，「我還要在工廠裡面投資4千萬做兒童遊樂園，讓爸爸媽媽、爺爺奶奶都能體驗。裡面包含80張床的體驗區，全是智能化機器人管理做經絡按摩。」

▲ 東森集團總裁王令麟在大陸市場打造最先進「科技美容」工廠。（圖／記者任以芳攝）。

廣州店主老師田紅霞聽完總裁計畫，直誇讚，「我覺得總裁跟我們溝通了之後，思維很大氣，第二個很有愛，因為孩子都是父母的心頭肉，總裁關注他們有玩的地方，讓會員們安心去參觀，我覺得太棒了！」



「我們會變成全中國最值得參觀的生技美妝工廠！」王令麟也向店主老師和所有員工加油打氣，十分看好廣東省巨大的人口消費市場，服務業升級的空間無限，大家絕對有機會一起賺大錢。

▲ 東森集團總裁王令計劃2028年在大陸市場新增2萬間東森自然美門店。（圖／記者任以芳攝）

王令麟進一步說，「未來廣州也會有（旗艦店），但要靠妳們開店，我就能做。」店主老師李艷莉十分支持說，「只要總裁支持，必須開店！」



最後，王令麟強調，東森自然美未來目標是2026年以前，在全大陸內地創造1萬家店，包括整個廣東目標要開500間店，「終極目標2028年要增加到2萬家，1家店大概創造10個就業機會，2萬家店就是創造20萬個就業機會。」