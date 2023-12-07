徐巧芯檢舉發「百元便當」賄選　許淑華諷：請對貴黨標準一致

▲民進黨立委參選人許淑華。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨立委參選人徐巧芯日前因20元長壽麵遭檢調調查疑似賄選，她也反指民進黨總統參選人賴清德造勢發百元便當差點造成民眾踩踏事故，便立刻就去檢舉。對此，民進黨立委參選人許淑華7日就在臉書諷刺，國民黨的造勢活動未來還有上百場，這些場合如果出現便當或者是在遊覽車上發便當，「也希望徐議員標準一致，大義滅親。」

許淑華表示，她的競爭對手徐巧芯大動作檢舉「發便當」是賄選行為，先不論外界的看法是怎樣，法律上的實務見解又是如何，她想說的是，檢舉是徐巧芯的權利，但是別忘了國民黨在全國還有提名其他72位區域立委，目前所知的大型萬人造勢就有15場，小型的成立會也有上100場，未來這些場合如果出現便當或者是在遊覽車上發便當，「也希望徐議員標準一致，大義滅親。」

此外，許淑華提到，徐巧芯稱有人檢舉她賄選，她想網友已經幫她澄清過了，那是在地松山慈祐宮建宮270週年的紀念品，只要是在地的信徒都可以領取。她強調，選舉可以有攻防沒關係，但不要再讓無辜的人受害。

許淑華最後向徐巧芯喊話，選舉不用選到整天喊「殺神殺佛」，先前為了藍白兩面討好就殺自家母雞，現在為了炒作話題又用便當殺同黨小雞；昨天還用涉密文件殺中華民國駐外大使，「選舉選到遍地仇恨，投機性格滿滿。徐議員，何苦呢？」