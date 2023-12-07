秀空照圖對比！黃國昌質疑賴清德老家是「新建物」　逃稅長達20年

▲黃國昌「請賴清德誠實面對 別一再說謊」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／新北報導

民眾黨不分區立委提名人黃國昌、民眾黨立委參選人李有宜7日下午於柯文哲競總舉辦記者會，黃國昌拿出多張民進黨總統參選人賴清德萬里老家空照圖，只見1992年尚未出現最左側二層建物，但2003年8月9日開始整地，2004年2月11日左側二層建物完工，痛批這棟建物根本不是所謂「以前老家翻修」，而是2003年至2004年才完成的二層建物。黃國昌說，該建物在賴所有期間，從未合法申報，房屋從興建完成至今都未繳納房屋稅，然而賴競辦卻對外謊稱有繳交紀錄，逃稅長達20年。

民進黨總統參選人賴清德萬里老家涉違建且逃漏稅爭議，日前被新北市政府認定屬於2009年6月25日前的既存違建，但國土署卻反批新北市應積極提出對策及解方；黃國昌今在記者會上批評國土署長吳欣修，是賴清德當台南市長時一路提拔上來的人，「你是行政院國土管理署的署長，不是賴清德的署長！」

黃國昌提及，該建物興建的時候，賴清德已擔任立委，到底能不能合法蓋建物，恐怕沒辦法推託說不知道，當地礦業權已在1988年廢止，如果賴清德覺得不應該繼續編為礦業用地、限制當地居民興建住宅，就應該要檢討當年的台北縣長蘇貞昌，而不是等到2023年今天被外界質疑、遭新北市政府明確指出是違建時，歸咎是新北市長期不作為導致權益侵害。

黃國昌質疑，該建物在賴清德所有期間，從未合法申報在公職人員財產申報，加上房屋從興建完成至今都未繳納房屋稅，然而賴清德辦公室卻對外謊稱有繳交紀錄，逃稅長達20年，原來賴清德繳交的是田賦，但房屋稅與田賦、地價稅根本完全不同，賴一再說謊且逃避問題，並非正確態度。

黃國昌也批評，國土管理署長吳欣修在新北市政府認定賴老家違建後，勇於幫忙擋子彈，把責任推給新北市政府，但攤開吳的經歷，是賴清德當台南市長時一路提拔上來的人，「你是中華民國內政部國土管理署的署長，不是賴清德的署長！」賴清德面對問題，結果卻是透過自家提拔的人出來幫忙洗地，這絕對不是台灣人希望生活在一個依法行政的法治國家上，應該要有的態度與表現。

黃國昌強調，賴清德在過去這幾個月一再遮掩、轉移焦點，甚至是說謊，其實這件事情重點不在違建，而是誠信，總統蔡英文2019年曾公開提醒時任行政院長賴清德「作為政治人物，領導國家承擔責任，誠信是最基本的條件」，「不知道蔡英文當時說的話，賴清德還記得嗎？」

最後，黃國昌酸說，其實台灣人都很善良、溫暖，如果賴清德今天捨不得拆20年前興建的房屋，相信絕大多數台灣人不會強迫賴清德拆除，但台灣人民所期待看見的國家領導者，是能夠願意誠實面對問題、解決問題的人。