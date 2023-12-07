餐會送禮掀爭議　王世堅猛轟游淑慧：瞭解她年齡後就是邪惡

▲民進黨立委參選人王世堅。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委參選人徐巧芯日前因發放20元壽麵及4元環保袋遭檢舉賄選，同黨立委參選人游淑慧則爆料，近來大同士林許多餐會都會見到一箱箱印有民進黨總統參選人賴清德及立委參選人王世堅的啤酒，暗指其送禮也超過金額、隔空聲援。對此，王世堅7日猛轟，莫名其妙、小題大作，本來認為游年幼無知，但知道年紀後，「那就不是年幼無知，那就變成邪惡」，並指游也在選區送價值百元的禮品。

針對被質疑送禮賄選，王世堅直言，這是很莫名其妙、小題大作，競選期間競選總部都會收到饋贈，飲料、啤酒，「我跟我團隊都不喝酒，地方有重要活動行程時，我們就會帶合適的過去」。

王世堅說，上禮拜天中午里長好意慰勞，辦了9桌的宴席，也邀請他和其他立委、議員公職過去，「我跟我助理當然去了，這是基本的伴手禮」；王指出，那天宴席一桌算7000元，一個人700元，「我跟我助理兩位就1400元，我帶兩箱啤酒送9桌賓客來喝是很合理」。

此外，王世堅還說，一箱啤酒600元、兩箱1200元，我空手去難道是要白吃白喝魚肉鄉民嗎？這是人之常情，不用小題大作。更何況，徐巧芯都說這未滿30元，王也重新算一次，啤酒是的競總成立時支持者送的，用實際價格來算，兩箱24瓶給9桌賓客喝，一個人14元，情理法而言這事情根本小題大作。

對於對手游淑慧，王世堅說，從選舉開始，一直認為她年少無知就算了，「一路上對我污衊我都不回應，我認為她年少無知」，選舉是一時的、做人一輩子，怎麼可能參與地方活動空手到，難道公職人員是去魚肉鄉民的嗎？

王世堅說，不管是慰勞宴、宮廟餐會，都會預留座位給議員立委公職們，請問這些宴席費用誰出？所以當然，受邀的立委議員公職，都禮貌上都會帶禮品去，送個茶、送個啤酒，會很適當去衡量。

「當天9桌的慰勞宴，我的對手也有去啊。」王世堅指出，游淑慧也發給每桌每位賓客一包濕紙巾，那也是十幾元不是嗎？可是可以拿這出來說嘴嗎？這不是莫名其妙？接著王世堅還拿出照片，其上有游淑慧的文宣、紙袋、妙管家等，直言這些已經上百元，「上面不止我的對手，還有他們總統候選人，光妙管家的批發價就39元，還沒講吃的東西、還沒講袋子，還沒講修理我的文宣」。

王世堅說，這些他都忍下來了，因為他覺得對手年幼無知，但是一而再再而三，「而且在我瞭解她的年齡後，我希望他不要再這麽做，那就不是年幼無知，那就變成邪惡」。

王世堅重申，他們領軍的徐巧芯，都說我那天的啤酒是27元，這還有什麼好說的？以前有西施，後來又跑出東施，我希望他們看一下這樣的內容，我們幾個月來都吞著，這是支持者提供的，他們在各項活動都送這樣，這怎麼說呢？我覺得這很無聊，希望這事情到此為止。

王世堅強調，擔任立委公職們會受邀到地方餐會，不管是宮廟平安餐還是里長辦的慰勞宴，都不應該空手到，白吃白喝、魚肉鄉民，帶個適當的禮過去才是人之常情，「我覺得選舉不用沒有人性，我們從來也不去講這個，這很無聊」。

「所以我今不願意出來是這原因，沒有什麼好怕的。」王世堅說，他光明磊落、沒有在閃躲的，但是偏偏這則報導要用各種語言激怒他，希望到此為止。

「我們對西施保持好印象，突然跑出東施就要想清楚了。」王世堅直言，這他也不會要請檢調調查，這很無聊的事情，浪費司法資源。王說，也不要故意去傷害辦慰勞宴的里長們，他們是多無辜？妳本身也去欸，天啊，去那邊看到我比較受歡迎就這樣？很奇怪，這什麼心理？我覺得到此為止，不用再打那樣的電話簡訊來刺激人，選完看怎樣再打給我。

王世堅直言，國民黨不要放任小鬼們出來亂咬人，這個黨像話嗎？一個百年大黨，說一套做一套，專門放任他們送那麼好的的東西、小東西一堆，然後去檢舉人家用啤酒賄賂別人，這不是很奇怪嗎？

「夠膽你向我本人來講，這不是小人嗎？我王世堅為人處世怎麼樣地方都清楚，我們自己有分寸。」王世堅說，受邀到地方的餐會，絕對不能空手到，難道要白吃白喝？地方民眾沒有欠我們，宮廟沒有欠我們這些公職，所以大家像話一點，「這種東西也拿出來講，笑話」。

王世堅用大長今開酸，如果看了大長今，會覺得本草綱目是大長今寫的，「同樣，我的對手在郝龍斌市長任內當他的秘書，所以郝龍斌的政策都是她的點子，她在地方這樣講，反正郝龍斌也不會反駁你」。