致電郭台銘「都轉語音信箱」　趙少康喊回來吧！為大局集中選票

▲國民黨副總統參選人趙少康。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭佩玟／台北報導

甫接任侯友宜全國後援會總會長的王金平今（7）日公開喊話，會努力邀請鴻海創辦人郭台銘協助，更稱「我們這邊總會有所安排」，國民黨中央更宣布「禁郭令」解除，喊話「郭董回來吧！」副總統參選人趙少康今（7）日受訪時連喊兩次「回來吧！」呼籲郭台銘回歸國民黨，「黨主席朱立倫也說，要怪就怪他（指朱）」，呼籲集中選票。趙更透露，近日有嘗試聯繫郭台銘，只是都進「語音信箱」，會再繼續聯繫。

趙少康今天下午到台中，參加侯友宜競總台中婦女後援會成立大會，被問到王金平回歸選戰陣營，是否有再爭取郭台銘支持？趙少康連喊兩次「回來吧！」強調郭台銘很重要，大家都是好朋友，為了大局一定要集中選票，力量千萬不可以分散了。

趙少康更再次重申，朱立倫也說過，要怪就怪他，「罪在朱立倫！其他人都是無罪的，不要遷怒。」至於是否有與郭台銘約見面會談？趙少康說，近日有電話聯繫，但都進語音信箱，所以聯繫不上，聽說郭出國剛回來，會再繼續努力聯繫。

另外，國民黨已定調決戰中台灣，因為根據內部評估，國民黨在北部應可打贏，「南部要贏比較困難」，如果北部的得票可以平衡南部的小輸，勝負關鍵就在中部。趙少康對此表示，這次選舉的關鍵在中台灣，特別的是，中彰投雲都是女性首長，俗話說女性撐起半邊天，中部卻是女性撐起整片天、男性當女性的後盾，在女首長帶領下，國民黨只要中部能贏，整個大選就會贏。