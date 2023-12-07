藍小雞急找郭台銘站台　郭辦回「暫無露面意願」嗆朱認錯了嗎？

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）



記者鄭佩玟／台北報導

甫接任侯友宜全國後援會總會長的王金平今（7）日公開喊話，會努力邀請鴻海創辦人郭台銘協助，更稱「我們這邊總會有所安排」，國民黨中央更宣布「禁郭令」解除，喊話「郭董回來吧」，黨主席朱立倫則稱「要怪就怪我」，盼郭董回黨輔選藍小雞。據了解，國民黨、民眾黨私下已有數十位立委參選人希望郭台銘為自己站台，郭辦發言人黃士修表示，只要認同相同價值理念，郭台銘都願意幫忙，主要還是看有無實質行動，並酸朱立倫所謂的怪是要責怪什麼？有那裡覺得自己做錯了嗎？

郭辦發言人黃士修受訪時指出，早在「禁郭令」解除前，就有立委小雞想找郭台銘站台，如今解除後，邀約更是不斷，藍白陣營加起來十幾人，但郭辦立場很明確，前提是要把理念談好，再去談後續，到底立委小雞看的是選票，還是看郭董，理念沒有一致無法走下去。

黃士修強調，郭台銘退選後雖沉寂已久，但都有在關注時事、看新聞，因此這些喊話郭董都有聽到，「主要還是看理念有沒有合，留下的政見是否有人可以落實」，記者詢問對於政見有實質行動的話，郭台銘是願意站台的嗎？黃士修則回應，郭台銘目前無露面意願，但若有去做，而支持不一定是站台，還是有很多種形式可以幫忙。

至於趙少康對郭台銘喊話「為了國民黨大局，回來吧！」朱立倫則說，有透過各種管道，希望團結一切可團結的力量，「過程中如有任何不滿，就怪朱立倫，多幫忙侯友宜、趙少康。」黃士修表示，所以朱立倫是間接承認自己有做錯事嗎？不然何來怪罪之說？「大家都是成熟的大人了，想要釋出善意，想要拜託別人來幫忙，就拿出實質的東西吧！」